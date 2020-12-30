Мишустин уточнил и продлил временные правила вахтовой работы

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года действие временных правил работы вахтовым методом, введенных в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции. Если в этом году допускалось увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца, то теперь срок сокращен до одного месяца.

Временный порядок вводился из-за ограничений, принятых для нераспространения инфекции. В местах, где используется вахтовый метод работы, могли возникать проблемы с доставкой новых смен. В этой связи производствам разрешено менять сроки вахты, продолжительность учетного периода рабочего времени и график работы с учетом мнения профсоюзной "первички".