Москвичи продолжают бить рекорды на рынке ипотеки

В ноябре столичное управление Росреестра зарегистрировало 6 807 сделок на рынке новостроек с привлечением кредитов - это в 1,9 раза больше, чем год назад. При этом доля сделок с кредитными деньгами составляет 55 процентов от общего числа заключенных договоров долевого участия (ДДУ), рассказал глава ведомства Игорь Майданов.

"Последние три месяца мы регистрируем максимальные объемы ДДУ с использованием кредитов - порядка 7 тысяч сделок, - отметил он. - При этом несмотря на то, что рекордный показатель по числу таких договоров был достигнут в октябре, по итогам ноября в Москве зафиксирована наивысшая за последние годы доля договоров в новостройках, для покупки которых москвичи использовали кредитные средства, - 55 процентов".

В общей сложности с января в Москве зарегистрировали 46 409 таких договоров - это 48 процентов от общего числа. В прошлом году их доля составляла 40 процентов.

Такое влияние на рынок оказала программа льготной ипотеки, отмечают риелторы. Из-за рекордно низкой ставки в пределах 6,5 процента резко вырос спрос на жилищное кредитование. Программа смогла поддержать застройщиков в кризисный период, а также помогла тысячам семей улучшить жилищные условия.

На Москву приходится около четверти от общей суммы выданных в России льготных кредитов. Изначально программа льготной ипотеки должна была завершиться 1 ноября, однако правительство страны продлило ее до 1 июля следующего года.