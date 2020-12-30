Мутко: Россияне погашают ипотеку за 7-9 лет

В среднем россияне погашают ипотечные кредиты, выданные на 20 лет, за 7-9 лет, рассказал журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Предполагается, что по итогам года будет выдано около 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,2 трлн рублей.

Средняя ставка на ипотеку в рыночном сегменте сейчас держится на уровне 8%, по госпрограммам - около 6%. При этом в перспективе ставка может снизиться за счет рыночных механизмов на 1-1,5%, считает Мутко. В первую очередь, сыграют роль цифровизация и расширение рынка ипотечных облигаций.