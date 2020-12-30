На экраны онлайн-кинотеатров выходит новогодняя комедия "Портной"

7 января 2021 года на российских цифровых площадках Okko, Ivi, Megogo, "Кинопоиск" и многих других состоится премьера новогодней комедии "Портной". Главные роли в фильме исполнили актеры Михаил Горевой и Дмитрий Белоцерковский.

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Действие картины разворачивается в ателье в канун Нового года. По сюжету владелец заведения, портной Виктор, пытается закончить срочную работу, когда в ателье заходит местный олигарх. Между мужчинами завязывается разговор, который будет иметь неожиданные последствия. Фильм снят на основе театральной постановки режиссера Дениса Филимонова "Идеальный фасон" по пьесе сербского драматурга Владимира Джурджевича.

По мнению Дмитрия Белоцерковского, фильм "Портной" рассказывает о том, что мужчины страдают от любви намного сильнее, чем женщины: "Для меня основной смысл фильма в том, что мужчины действительно умеют любить и по-настоящему отчаянно страдают. Женщины часто могут этого не замечать, но мы не черствые корочки хлеба. Если в нас попадает стрела Купидона, мы ничего с собой не можем сделать: мы можем снести заводы, не получив взаимности, начать войну ради возлюбленной. Я думаю, что об этом картина - о двух мужчинах, попавших в сети прекрасной красавицы. О двух мужчинах, которые ничего с собой не могут поделать, сгорая от любви к ней, разрушая собственные жизни ради одной-единственной. И эта тема настоящей всепоглощающей и иногда всеразрушающей любви открывает другие важные темы: тему человеческих взаимоотношений, тему ненависти и сочувствия, тему смысла жизни и его поиска. Именно поэтому наша комедия не только веселая (как и положено комедии), но и, так сказать, умная, заставляющая мыслить, задумываться, анализировать".

С коллегой согласен Михаил Горевой: "На самом деле есть только одна тема - любовь. Любовь и нелюбовь. Все настоящее искусство только про это. В данном случае, конечно, о любви к женщине, о любви к себе. И чем умелее ты будешь об этом разговаривать и уважительнее со зрителями, тем лучше у тебя все получится. Это я вам говорю с высоты своего опыта. И наша история для живой аудитории, для людей разумных, и не только разумных, а главное, для душевных, живых людей, которые живы духом. Для тех, у кого душа есть", - подчеркнул актер.

Комедия "Портной" создана кинокомпанией "Русское кино" в рамках Всероссийского проекта "Кино + Театр. Сентенция. Новая поддержка театрального искусства" при содействии Национального фонда поддержки правообладателей и участии Российского фонда культуры.

Михаил Горевой отметил, что авторы картины попытались перевести театральную постановку на современный киноязык. "Это грандиозная идея. Я одержим театром, я - человек-театр, и для меня то, что происходит с театром, - большая личная трагедия. Сейчас мы ищем способ переведения театра в некий современный "киноязык". То, что это необходимо, стало ясно еще в марте, апреле, когда был локдаун, это понятно и сейчас, когда театр четвертовали. И то, что мы - Андрей Грачев (режиссер-постановщик), Мария Панкратова (продюсер) и наша команда - занимаемся поиском этого языка, крайне важно, потому что театр в том виде, в котором мы его любим и знаем, к сожалению, уходит от нас. Как сказал один умный человек, "даже если мы победим пандемию, даже если будет День Победы, нам все равно не вернуться в 21 июня 1941 года". То есть не будет, как раньше. Поэтому да, театр тем и хорош, что он живой, что живые артисты беседуют с живым зрителем здесь и сейчас. Но если мы лишены этой возможности, мы - как солдаты театра, даже генералы, судя по заслугам, - просто обязаны сохранить театр в новых условиях".

Идея совместить кинематограф и театр была с блеском воплощена в жизнь, считает Дмитрий Белоцерковский: "Я очень люблю театр и кино. Как мы знаем, сейчас в театре не самая простая ситуация, когда всего двадцать пять процентов зрителей сидит в зале. Недавно я играл в спектакле и, конечно, это нелегко, потому что и зрителей мало, и реакция не та. Идея совместить театр и кино - отличная. Мне кажется, она гармонично вписалась в наш фильм. У нас было не так много времени, не такие большие возможности, чтобы разгуляться, но это полилось, как река, потому что всё мы сделали правильно, начиная от идеи и до ее реализации. На площадке, конечно, преобладали законы кино. Для меня как для актера это значит, что надо более аккуратно подходить ко всему, проявлять чуть меньше эмоций. Во время съемок у нас все было максимально гармонично. Все совпало. Мы не занимались притиркой, мы все занимались одним любимым делом. Все были настроены помочь тебе, и от этого ты хотел сделать свою работу как можно лучше и интереснее, как-то удивить. Команда просто идеальная. Огромное всем спасибо, ведь на проекте главенствовали огромная любовь и уважение друг к другу, и из этого выросло хорошее кино. Наш фильм обязательно найдет своего зрителя. И зрителей будет много. Уверен, что есть те люди, которые с удовольствием будут смотреть "Портного", так как это магия театра и кино, театральная пьеса, снятая по киноправилам. Это очень круто! И я сам с удовольствием буду пересматривать наш фильм".