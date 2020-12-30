На модернизацию первичного звена здравоохранения выделят 90 млрд рублей

Более 90 млрд будет выделено в 2021 году на модернизацию первичного звена здравоохранения. Программа рассчитана на 5 лет, в течение которых федеральное финансирование составит 500 млрд рублей, еще 50 млн готовы потратить регионы. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что в рамках реализации программы капитально отремонтируют или построят 13 тысяч новых медицинских организаций, закупят более 88 тысяч медизделий. По словам министра, это огромные цифры для страны. Также в регионы поставят 19 тысяч автомобилей. Причем часть из них приобретена в счет 2021 года в декабре 2020 года.

"Автомобили нужны для того, чтобы возить медперсонал, доставлять в поликлиники пациентов, проживающих в отдаленных районах. Они помогут экономить время, перейти на другие скорости и обороты в предоставлении гражданам медицинской помощи", - пояснил министр.

Мурашко также обратил внимание, что первичная медицинская помощь - это и диагностика, и лечение, и маршрутизация пациентов. Это та помощь, которую оказывают врачи в поликлиниках, фельдшеры сельских медпунктов, бригады "скорой помощи" и сотрудники приемных отделений больниц. В год каждый житель страны в среднем обращается за ней около 10 раз. Общее количество визитов в амбулаторные поликлинические учреждения составляет почти 1,5 млрд.

"Основные объемы медицинской помощи пациенты получают именно в первичном звене", - сказал министр, отметив, что сегодня запущены другие госпрограммы, которые помогут укрепить переход от первичной медико-санитарно помощи к стационарной. "Модернизируя первичное звено, мы не уходим от формата стационарной медпомощи, которая позволяет проводить в год около 30 млн госпитализаций", - подытожил Мурашко.