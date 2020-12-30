Названа причина закрытия шоу "Дом-2"

Какова же истинная причина закрытия? По словам Жарова, она проста - проект перестал быть рентабельным. Вот что сказал медиаменеджер о "Доме-2": "Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки". И добавил, что решение закрыть шоу принял канал, а холдинг его поддержал.

То, что на канале ТНТ нужно что-то менять, стало понятно не так давно - пару лет назад. Лидирующий в аудитории возраста 14-44, канал стал проигрывать по рейтингам своему "ближайшему" конкуренту - СТС. "Дом-2", конечно, был мощным козырем в программной сетке канала - другого такого реалити на российском ТВ не было и нет. Тем более, что, как только объявили о закрытии проекта, интерес к шоу увеличился в разы и цифры снова побежали вверх. Можно было изменить формат, использовать бренд. Но нет. Почему так? Судя по всему, есть еще одна причина - бизнес и ничего личного. Вчера появилась новость о том, что "Газпром-Медиа" становится единоличным владельцем Rutube. В декабре он выкупил долю у магната Александра Карманова, одна из компаний которого Solaris Promo Production и производила "Дом-2". Вполне возможно, компания будет сотрудничать с кем-то и далее - отсюда разговоры и слухи о том, что "Дом-2" не закрывается, а переформатируется. Не исключено, что шоу появится в каком-либо обновленном виде, например, сотрудничая с популярным нынче TikTok. Терять бренд с точки зрения того же бизнеса было бы неразумно.

Но есть и еще одна причина закрытия шоу на ТНТ. Канал хотят позиционировать как семейный. Об этом рассказал Александр Жаров неделю назад в интервью деловому изданию "Коммерсант", посвященном новой стратегии развития холдинга. В частности, Жаров подчеркнул в нем, что "у ТНТ аудитория устойчивая, но многие из этих зрителей женились и вышли замуж, у них родились дети. Значит, канал должен быть таким, чтобы его можно было смотреть с еще одним поколением. То есть контент должен становиться в определенных временных слотах помягче, чтобы ты не стеснялся посадить рядом дочку и вместе с ней посмотреть сериал". И на прямой вопрос о закрытии "Дома-2" ответил так: "Дом-2" - история, которая долго была успешной, при этом она очень дорогая в производстве. Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны - это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку". Судя по этим словам Жарова, юмор (например, Comedy Club) тоже будет "помягче", и за этим будет очень интересно понаблюдать.