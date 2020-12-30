Названа причина закрытия шоу "Дом-2"

Новости

Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства 12:42
Путин проведет с Мишустиным видеосовещание по транспортной тематике 12:39
Жители Сибири запустили в Сети "Дубак-челлендж" 12:30
Пропавших в Баренцевом море рыбаков будет искать подводный робот 12:25
Система долговременного ухода заработает в 2021 году в 24 регионах 12:18
Лукашенко: Попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась 12:18
Вучич объявил об официальном открытии "Балканского потока" 12:15
Специальные выплаты получили почти 600 тысяч работников интернатов 12:09
Названы округа Москвы, где подешевело жилье 12:03
В Киргизии готовятся запустить сборку броневиков 11:53
В Испании обнаружили подпольный "музей" нацизма 11:45
Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки 11:38
Володин оценил уровень консолидации думских фракций 11:37
Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей 11:37
В России идут работы по созданию новейших лазерных комплексов 11:29
Минобороны: Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время 11:28
Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 11:26
Рубрика: Культура

Названа причина закрытия шоу "Дом-2"

Текст: Сусанна Альперина
Глава холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров назвал в интервью каналу "Россия 24" истинную причину закрытия шоу "Дом-2". Сделал он это за день до того, как в эфир канала ТНТ должен выйти финал шоу, который, как обещают, будет полон сюрпризов. Нетрудно предположить, какая огромная аудитория соберется у экранов сегодня, 30 декабря, в 22:00. Даже интересно будет потом посмотреть - насколько "перебьет" по рейтингам всенародное закрытие "Дома- 2", например, финал девятого сезона шоу "Голос" (он пройдет на Первом канале в это же время).
Глава холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Глава холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Глава холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Какова же истинная причина закрытия? По словам Жарова, она проста - проект перестал быть рентабельным. Вот что сказал медиаменеджер о "Доме-2": "Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки". И добавил, что решение закрыть шоу принял канал, а холдинг его поддержал.

Фото: youtube.com/ ДОМ-2
"Дом 2" с февраля переезжает на другой канал

То, что на канале ТНТ нужно что-то менять, стало понятно не так давно - пару лет назад. Лидирующий в аудитории возраста 14-44, канал стал проигрывать по рейтингам своему "ближайшему" конкуренту - СТС. "Дом-2", конечно, был мощным козырем в программной сетке канала - другого такого реалити на российском ТВ не было и нет. Тем более, что, как только объявили о закрытии проекта, интерес к шоу увеличился в разы и цифры снова побежали вверх. Можно было изменить формат, использовать бренд. Но нет. Почему так? Судя по всему, есть еще одна причина - бизнес и ничего личного. Вчера появилась новость о том, что "Газпром-Медиа" становится единоличным владельцем Rutube. В декабре он выкупил долю у магната Александра Карманова, одна из компаний которого Solaris Promo Production и производила "Дом-2". Вполне возможно, компания будет сотрудничать с кем-то и далее - отсюда разговоры и слухи о том, что "Дом-2" не закрывается, а переформатируется. Не исключено, что шоу появится в каком-либо обновленном виде, например, сотрудничая с популярным нынче TikTok. Терять бренд с точки зрения того же бизнеса было бы неразумно.

Но есть и еще одна причина закрытия шоу на ТНТ. Канал хотят позиционировать как семейный. Об этом рассказал Александр Жаров неделю назад в интервью деловому изданию "Коммерсант", посвященном новой стратегии развития холдинга. В частности, Жаров подчеркнул в нем, что "у ТНТ аудитория устойчивая, но многие из этих зрителей женились и вышли замуж, у них родились дети. Значит, канал должен быть таким, чтобы его можно было смотреть с еще одним поколением. То есть контент должен становиться в определенных временных слотах помягче, чтобы ты не стеснялся посадить рядом дочку и вместе с ней посмотреть сериал". И на прямой вопрос о закрытии "Дома-2" ответил так: "Дом-2" - история, которая долго была успешной, при этом она очень дорогая в производстве. Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны - это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку". Судя по этим словам Жарова, юмор (например, Comedy Club) тоже будет "помягче", и за этим будет очень интересно понаблюдать.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин уточнил правила проведения митингов
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
Мишустин расширил грантовую поддержку научных организаций
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом