Названы лучшие аниме-сериалы 2020 года

Среди рейтингов, подводящих итоги уходящего года, появился и специализированный список лучших аниме-сериалов. Его составила редакция телеканала FAN, специализирующегося на аниме и другой фантастической и фэнтезийной мультипликационной продукции.
Отмечается, что в перечне учтены данные крупнейших международных и российских киноагрегаторов, мнения экспертов по аниме, а также предпочтения членов редакции телеканала.
Лучшим назван мультсериал "Руки прочь от кинокружка!" про японских школьниц, создавших свой аниме-сериал. Целиком список выглядит следующим образом:
1. "Руки прочь от кинокружка!"
2. "Башня Бога"
3. "Мастера меча онлайн"
4. "ID: Вторжение"
5. "Убийца гоблинов: Корона Гоблинов"
6. "Атака титанов"
7. Волейбол!!
8. "Некий научный Рейлган"
9. "Re Zero 2"
10. "Глейпнир"