Названы лучшие аниме-сериалы 2020 года

Среди рейтингов, подводящих итоги уходящего года, появился и специализированный список лучших аниме-сериалов. Его составила редакция телеканала FAN, специализирующегося на аниме и другой фантастической и фэнтезийной мультипликационной продукции.

Отмечается, что в перечне учтены данные крупнейших международных и российских киноагрегаторов, мнения экспертов по аниме, а также предпочтения членов редакции телеканала.

Лучшим назван мультсериал "Руки прочь от кинокружка!" про японских школьниц, создавших свой аниме-сериал. Целиком список выглядит следующим образом:

1. "Руки прочь от кинокружка!"

2. "Башня Бога"

3. "Мастера меча онлайн"

4. "ID: Вторжение"

5. "Убийца гоблинов: Корона Гоблинов"

6. "Атака титанов"

7. Волейбол!!

8. "Некий научный Рейлган"

9. "Re Zero 2"

10. "Глейпнир"