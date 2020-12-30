Указ губернатора Нижегородской области от 30 декабря 2020 года № 220 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.10:

а) в абзаце первом слова "5 ноября 2020 г." заменить словами "11 января 2021 г.";

б) в подпункте "а" слова "для учащихся 1-5, 9 и 11 классов" исключить;

в) подпункты "б" и "в" признать утратившими силу;

г) подпункты "г" и "д" считать подпунктами "б" и "в".

1.2. Абзац первый пункта 4.2 дополнить словами "; с 1 по 17 января 2021 г.; с 18 по 31 января 2021 г.".

1.3. В пункте 8 слова "зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пребывания)" заменить словами "имеющим место жительства (пребывания)".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпункта 1.1 пункта 1, который вступает в силу с 11 января 2021 г., и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







