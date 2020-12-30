Новая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Японии

Новая вспышка птичьего гриппа в Японии. Префектурой, где выявили очередной очаг инфекции стала Миядзаки, пишет агентство Kyodo.

Сообщается об уничтожении 150 тысяч птиц. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в пределах трехкилометровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны, пишет РИА Новости.

Добавим, что это уже девятый случай в данном регионе. Всего же птичий грипп обнаружен в 13 префектурах Японии. В общей сложности из-за инфекции уничтожено 4,5 миллиона кур.