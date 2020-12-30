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30.12.2020 09:05
Рубрика: Общество

Оздоровительный туризм станет одним из основных этой зимой

Текст: Ольга Игнатова
В период новогодних каникул и зимнего сезона в целом для жителей страны разработаны уникальные туристические предложения, которые позволят оценить красоту и культурное многообразие страны. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Фото: Егор Комаров / РИА Новости Фото: Егор Комаров / РИА Новости
Фото: Егор Комаров / РИА Новости

Он рассказал, что в этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный.

Фото: Сергей Николаев
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"Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию - одно из важных направлений туризма. Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками юга страны - Сочи, Северного Кавказа, а также набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID- 19. Очень важно, что в нашей стране есть такие большие возможности провести познавательный отпуск и с пользой для здоровья", - отметил Дмитрий Чернышенко.

В регионы с оздоровительными курортами можно добраться, воспользовавшись чартерной программой, которая стала популярной с момента ее обкатки в летний период. В частности, несколько дней назад начались полеты в Шерегеш Кемеровской области, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Кавказе.

Кроме этого, впервые на Новый Год будут организованы чартеры во Владивосток, в феврале - на зимний Байкал. Ростуризмом совместно с партнерами разработаны пятидневные железнодорожные туры. Предлагается также обратить внимание на увлекательные автомобильные маршруты по центральной части страны.

"Например, на машине по "Золотому кольцу" - это все равно, что попасть в музей древнерусских городов под открытым небом. Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов, Мышкин, Углич, Плес - везде есть необходимая туристическая инфраструктура, можно запланировать многодневное путешествие. Или новое предложение - железнодорожный круиз по Русскому Северу - Архангельск, Великий Устюг, Санкт-Петербург. Все это очень востребовано, потому, что именно сегодня время открывать свою страну", - сообщил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также напомнил, что все запланированные поездки принесут много положительных эмоций при строгом соблюдении мер безопасности, которые разработаны туристической отраслью совместно с санитарными службами. И обязательно нужно иметь в виду ограничения, которые действуют в регионах.

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