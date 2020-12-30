Пациент в Швейцарии скончался после прививки от COVID-19

Вакцинация пациента дома престарелых в швейцарском Люцерне от COVID-19 закончилась летальным исходом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение надзорного органа за рынком лекарств Швейцарии (Swissmedic), медицинские власти этой страны считают маловероятной связь между прививкой от коронавируса и смертью этого пациента.

"Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти", - говорится в сообщении Swissmedic.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech.