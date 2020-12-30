Пандемия не помешала масштабам оказания онкологической помощи

С началом пандемии часть медицинских учреждений пришлось перепрофилировать под прием пациентом с COVID-19. Однако многие специализированные центры и отделения продолжали оказывать плановую и экстренную помощь и другим больным, лечение которых невозможно было сократить или перенести на более поздний срок. Одна из таких служб - онкологическая.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в нашей стране реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". В нем четко обозначены целевые показатели, которые должны быть достигнуты до 2024 года: снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных до 185 случаев на 100 тысяч населения (в 2019 году она составляла около 199 случаев на 100 тысяч); повысить долю злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях до 60 процентов; повысить долю пациентов, стоящих на учете 5 лет и более до 60 процентов; снизить показатель одногодичной летальности больных раком до 17,3 процента.

Для этого федеральный проект предусматривает переоснащение региональных медицинских организаций, организацию центров амбулаторной онкологической помощи и онкологических кабинетов, а также финансовое обеспечение медицинской помощи онкобольным в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

Как сообщил на итоговой пресс-конференции 2020 года главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн, во время пандемии в России не закрылся ни один онкодиспансер, как это случилось в других странах. Не были отменены веб-конференции, форумы, съезд онкологов стран СНГ, на которых шло профессиональное обсуждение самых важных проблем онкологии.

С другой стороны, быстрое развитие цифровых технологии позволило врачам в этот период вести дистанционный контроль за здоровьем пациентов. А телемедицинская связь помогла организовать бесплатные онлайн-видеоконсультации специалистов федеральных и референсных центров по их лечению.

По сообщению замглавы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрия Нечепоренко, только за первые три квартала лечение по профилю "онкология" получили более 2 миллионов человек - на 24 процента больше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с 2019 годом повысилась и кратность курсов химиотерапии на одного пациента - на 6,3 процента, выросла доля использования дорогостоящих лекарств в стационарах и средняя стоимость лечения одного пациента.

В 2020 году в федеральную программу по онкологии включили лечение онкогематологических заболеваний, которые прежде в нее не входили. Ежегодно в нашей стране регистрируется более 10 тысяч новых случаев острых лейкозов, с этого года пациенты получают лечение по федеральным стандартам.

Важную роль в приближении онкопомощи к пациентам должно сыграть создание новых и оснащение современным оборудованием имеющихся центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и онкодиспансеров. По данным МЗ РФ, их уже создано больше половины - 230 из 420 запланированных. Повлияли ли они на статистикураннего выявления рака и результаты его лечения? Такой вопрос "РГ" задала академику Каприну.

- Пока еще, может быть, на выявление не повлияли, но нельзя сразу ждать, что пойдут только ранние стадии, - ответил он. - Когда все центры откроются, сначала пойдет увеличение и 3-4-х стадий, потому что мы будем их выявлять более активно. Но потом действительно будет больше случаев выявления на ранних стадиях. Однако ЦАОПы уже показали себя в приближении онклогической помощи к людям, которые получили рекомендации по лечению в специализированных центрах, даже находясь в условиях вынужденной изоляции в рамках региона. Они получили возможность обратиться к онкологу близко и обследоваться на мощностях, которыми обладает ЦАОП. А онкологи из этих центров могут провести консультацию "врач-врач" вплоть до самого высокого уровня. Это приближение экспертного сообщества к пациенту, в чем и состоит задача таких центров.

Не помешала пандемия и развитию научной составляющей. Так, практически во всех регионах стала доступной современная ПЭТ-диагностика, генетические и комплексные исследования, которые позволяют уточнить диагноз и назначать пациенту самое точное, прецезионное лечение, разработать индивидуальную программу его ведения.

Наконец, более доступными стали и современные инновационные лекарства, которые дополнительно включили в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Потребность РФ в дефицитных онкологических препаратах оценивается в 14 миллионов упаковок, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с производителями лекарств.

"Под эту потребность все производители, дистрибьютеры представили свои планы производства и ввоза лекарств в страну, а также имеющиеся на складах остатки. Согласно представленным данным, на 2021 год дополнительный ввод в гражданский оборот оценивается в 6,5 миллиона упаковок, что позволит полностью покрыть потребности в онкологических препаратах, которые рассчитаны Минздравом", - заверила она.