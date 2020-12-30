Песков: Практику применения закона о признании физлиц иноагентами проанализируют

Практику применения закона о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, будут анализировать. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Внимательно будет проанализирована практика применения. И после того, как у нас накопится какое-то количество соответствующих случаев, тогда уже можно будет делать выводы", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что при необходимости президент может потребовать дополнительные разъяснения. "Определенные критерии, безусловно, прописаны. Но до мелочи всего невозможно прописать", - добавил Песков. По его словам, главное - зафиксирована практика, направленная на то, чтобы на зарубежные деньги никто не вмешивался в политику.