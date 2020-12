Победительницей "Голоса" стала Яна Габбасова из команды Полины Гагариной

Победительницей девятого сезона "Голоса" стала Яна Габбасова из команды Полины Гагариной.

Певица и гитаристка из Нефтекамска впечатлила диапазоном творческих возможностей и исполнительских интересов. Она душевно спела под гитару акустическую балладу "Ты не стал моим морем" в духе Насти Полевой, лихо вскружила смятенные вихревые напевы в легендарном треке My Heart Will Go On из фильма "Титаник", а в ходе проекта азартно и сценично исполнила ещё один кино-хит - "Звенит январская вьюга" из легендарной советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Покорила артистизмом, вокальным диапазоном и музыкальной эрудицией.

Надо отметить, что в девятом "Голосе" многие участники не робели экспериментировать, пробовать себя в новых амплуа. Так, знаменитый джазовый певец Олег Аккуратов, ученик Людмилы Гурченко и Игоря Бутмана, брался уже и за репертуар Земфиры, драматично и страстно перепел с собственным аккомпанементом на клавишных хит французского шансонье Шарля Азнавура "Вечная любовь".

Да и в целом по количеству и качеству открытых новых самобытных голосов девятый сезон проекта стал одним из самых ярких. Тем интересней будет следить за творческими успехами его участников.