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30.12.2020 10:49
Рубрика: Экономика

Подписан закон о повышении налога на выводимые в Люксембург доходы

Текст: Игорь Зубков
Ставка налога на дивиденды и проценты, которые выводятся из России в Люксембург, повысится до 15%. Исключение сделано для институциональных инвестиций и публичных компаний Люксембурга с рядом ограничений - для них ставка составит 5%.
Фото: REUTERS/Francois Lenoir Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Закон о внесении таких изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Великим Герцогством Люксембург подписал президент Владимир Путин.

Фото: iStock
Путин подписал закон о налоге на выплату доходов на Кипр

Существующее налоговое соглашение с Люксембургом позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующие российские ставки в разы выше - для юридических лиц 15% по дивидендам и 20% по процентам.

Как отмечают в Минфине, за время действия соглашения между Россией и Люксембургом этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. В Люксембург были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. По данным Минфина, за 2017-2019 годы объем таких выплат превысил 850 млрд рублей.

По всей видимости, изменения вступят в силу только в 2022 году. Как пояснили в Минфине, протокол будет применяться с 1 января года, следующего за годом вступления его в силу. "Чтобы Протокол о внесении изменений с Люксембургом вступил в силу, необходимо завершить ратификационные процедуры. Последняя из них - обмен уведомлениями (ратификационными грамотами). Российская сторона завершает ратификационные процедуры. Что касается Люксембурга - ждем официального подтверждения о статусе их ратификационных процедур", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минфина.

Изменения в соглашение с Люксембургом внесены во исполнение поручений президента, данных в марте по итогам его обращения к населению в связи с распространением коронавирусной инфекции. Президент тогда указал, что все доходы, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - 15%.

Аналогичные изменения внесены в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром и подготовлены для внесения в соглашение с Мальтой. Минфин также запустил денонсацию соглашения с Нидерландами после того, как нидерландская сторона отказалась принять требования о повышении налога на доходы из России. Одновременно российские власти планируют сделать более привлекательными специальные административные районы ("русские оффшоры") в Калининграде и Владивостоке для перемещения в Россию оффшорных компаний, обладающих российскими активами. После редомициляции (процедуры смены юрисдикции) они обретают статус международной компании и, при соблюдении ряда условий, получают льготы в области налогообложения и валютного регулирования и ряд других преференций.

Экономика Финансы Налоги Президент

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