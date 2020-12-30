Политическая элита Польши вакцинируется от коронавируса

Польские политики делают прививку от коронавируса перед телекамерами для того, чтобы не заболеть самим, и подать пример ответственного отношения окружающим.

Напомним, что в Польше, как и в других странах Евросоюза, 27 декабря началась вакцинация против коронавируса. До конца года польские медики получат 300 тысяч доз вакцины, а к началу февраля наступающего года - 1,5 миллиона доз. Первыми привьются врачи и персонал медицинских учреждений, затем жители домов престарелых, люди старше 65 лет, военные, полиция, сотрудники спецслужб, педагоги. После этого вакцинация станет доступна всем желающим, прежде всего - тем, чьи фирмы закрыты из-за эпидемии.

Пример ответственного отношения к своему здоровью показывает политическая элита страны, а точнее, ее представители, бывшие или остающиеся по сей день врачами. Вечером 29 декабря под прицелами телекамер прививку от коронавируса сделали спикер верхней палаты парламента Томаш Гродзки и его предшественник на этом посту Станислав Карчевски. Оба они - практикующие врачи, первый - профессор торакальной хирургии, второй - практикующий хирург.

"Мы хотели показать, что у нас разные политические взгляды, и эта вакцина ничего в этом смысле не изменит, но там, где речь идет о здоровье и жизни людей, мы единомышленники", - говорил журналистам Карчевский.

Одновременно стало известно, что вакцинацию прошел глава высшей медицинской палаты Польши профессор Анджей Матыя, вице-министр здравоохранения Вальдемар Краска, и глава Польского крестьянского союза, в прошлом врач, Владыслав Кощиняк-Камыш.