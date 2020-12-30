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30.12.2020 21:26
Рубрика: Экономика

Принят закон о "быстрых" ГОСТах для инновационных компаний

Текст: Игорь Зубков
Президент Владимир Путин подписал поправки в закон о стандартизации, которые вводят новые виды документов по стандартизации - "техническая спецификация" и "технический отчет". Они могут быть интересны технологическим стартапам, ИТ-компаниям, инновационному бизнесу, у которого есть новые, еще не стандартизированные технологии и кому важно очень быстро занять новую нишу на рынке.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Спецификации и технические отчеты должны стать "золотой серединой" между ГОСТами и техническими условиями: они будут обсуждаться в короткие сроки с компетентными экспертами из отрасли и при определенных ограничениях могут применяться как национальные стандарты (ГОСТы).

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Закрепляется на уровне закона перенос всех этапов разработки стандартов в цифровую среду (в системе "Береста") и возможность включения стандартов организаций и технических условий в Федеральный фонд стандартов по желанию заявителя и с учетом экспертизы в технических комитетах.

Росстандарт фактически уже использовал механизм ускоренного использования передовых корпоративных стандартов для целей национальной системы стандартизации. Так, после начала пандемии он раскрыл на своем сайте технические условия на маски, защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты, которые могли использовать предприятия по всей стране.

Вводится возможность создания проектных технических комитетов.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Росстандарт Президент

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