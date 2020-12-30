Принят закон о "быстрых" ГОСТах для инновационных компаний

Спецификации и технические отчеты должны стать "золотой серединой" между ГОСТами и техническими условиями: они будут обсуждаться в короткие сроки с компетентными экспертами из отрасли и при определенных ограничениях могут применяться как национальные стандарты (ГОСТы).

Закрепляется на уровне закона перенос всех этапов разработки стандартов в цифровую среду (в системе "Береста") и возможность включения стандартов организаций и технических условий в Федеральный фонд стандартов по желанию заявителя и с учетом экспертизы в технических комитетах.

Росстандарт фактически уже использовал механизм ускоренного использования передовых корпоративных стандартов для целей национальной системы стандартизации. Так, после начала пандемии он раскрыл на своем сайте технические условия на маски, защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты, которые могли использовать предприятия по всей стране.

Вводится возможность создания проектных технических комитетов.