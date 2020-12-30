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Текст:   Марина Трубилина 
10:03 30.12.2020

Прошла первая сделка по льготной ипотеке на частные дома

Банк ДОМ.РФ провел первую сделку по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство - это пилотная программа ДОМ.РФ, запущенная с целью поддержки молодых семей с детьми.

Первый льготный кредит получила молодая семья из подмосковного города Видное. Она собирается построить дом в коттеджном поселке "Фламандия" Московской области. Договор подряда заключен с аккредитованным банком застройщиком "Заволжский деревообрабатывающий завод".

Фото: РИА Новости
Степень льготности ипотеки могут установить в зависимости от региона

Ипотека оформлена под 6,1%, заемщики воспользовались дистанционным способом подтверждения доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Это позволяет получить кредит по минимальной ставке.

Льготная ипотека на строительство жилого дома доступна для заемщиков до 36 лет, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года. Максимальная сумма ипотеки для Московской области - 12 миллионов рублей, минимальный первоначальный взнос - 20%. Срок кредитования - до 20 лет.

"Мы рады, что наши клиенты оценили по достоинству новый продукт, с момента его запуска за неполный месяц в банк поступило около 400 обращений", - отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

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