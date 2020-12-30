Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное

Железные дороги
- Одобрена инвестпрограмма РЖД, на ближайшие три года ее объем превышает два триллиона рублей. В том числе в следующем году в развитие железных дорог будет вложено свыше 730 млрд рублей.
- Пропускная способность БАМа и Транссиба будет увеличена до 180 млн тонн к 2024 году, транзитные контейнерные перевозки вырастут в четыре раза, время доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России сократится до семи дней.
- Премьер-министр будет лично контролировать своевременность замены локомотивов - по 500 ежегодно на ближайшие три года.
Самолеты и вертолеты
- Правительство завершило важный этап по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании. Контрольный пакет акций "Авроры" передан правительству Сахалинской области и 10 дальневосточных регионов получат пакет в обмен на консолидацию их авиа-активов.
- На Дальнем Востоке будут прямые перелеты между городами без стыковки в Москве.
- Правительство готово выделить еще пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для дальневосточников. Средняя цена составит 10 200 рублей в одну сторону.
- "Кукурузнику" Ан-32 нашлась замена. Серийное производство самолета на девять мест "Байкал" начнется в 2024 году.
- В 2023 году на линии уже должен стоять МС-21 с отечественным двигателем ПД-14. А ПД-35 должен быть готов к 2027 году, можно его использовать на удлиненной версии Ил-96.
- Поставки модернизированной версии многоцелевого легкого вертолета "Ансат" региональным компаниям начнутся в 2021 году.
Автомобили и автобусы
- Российская часть автомобильного коридора Европа - Западный Китай или Западный Китай - Европа должна быть завершена не позднее чем к 2024 году.
- К 2023 году нужно сделать городской автобус на водороде, а затем производить локомотивы на таком топливе.
Водный транспорт
- 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска" можно будет круглогодично использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах для грузоперевозок. В 2022 году появится судно в 50 тонн.
- В 2021 году в серию пойдет "Метеор" и речные суда в 120 мест. Судно "река-море" для 300 пассажиров, PV300, может отправиться на линию Сочи - Крым. В конце 2021 года будут и суда с большей мореходностью - тоже для этого маршрута.