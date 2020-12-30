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30.12.2020 15:33
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное

Текст: Кира Латухина
Президент обсудил с премьер-министром подготовленные правительством решения по транспортному и инфраструктурному развитию страны и дал ряд важных поручений. "Российская газета" публикует основные.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Железные дороги

- Одобрена инвестпрограмма РЖД, на ближайшие три года ее объем превышает два триллиона рублей. В том числе в следующем году в развитие железных дорог будет вложено свыше 730 млрд рублей.

- Пропускная способность БАМа и Транссиба будет увеличена до 180 млн тонн к 2024 году, транзитные контейнерные перевозки вырастут в четыре раза, время доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России сократится до семи дней.

- Премьер-министр будет лично контролировать своевременность замены локомотивов - по 500 ежегодно на ближайшие три года.

Самолеты и вертолеты

- Правительство завершило важный этап по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании. Контрольный пакет акций "Авроры" передан правительству Сахалинской области и 10 дальневосточных регионов получат пакет в обмен на консолидацию их авиа-активов.

Росавиация распределит дополнительные субсидии по региональным маршрутам

- На Дальнем Востоке будут прямые перелеты между городами без стыковки в Москве.

- Правительство готово выделить еще пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для дальневосточников. Средняя цена составит 10 200 рублей в одну сторону.

- "Кукурузнику" Ан-32 нашлась замена. Серийное производство самолета на девять мест "Байкал" начнется в 2024 году.

- В 2023 году на линии уже должен стоять МС-21 с отечественным двигателем ПД-14. А ПД-35 должен быть готов к 2027 году, можно его использовать на удлиненной версии Ил-96.

Фото: iStock
Дальневосточную авиакомпанию создадут до 1 февраля 2021 года

- Поставки модернизированной версии многоцелевого легкого вертолета "Ансат" региональным компаниям начнутся в 2021 году.

Автомобили и автобусы

- Российская часть автомобильного коридора Европа - Западный Китай или Западный Китай - Европа должна быть завершена не позднее чем к 2024 году.

- К 2023 году нужно сделать городской автобус на водороде, а затем производить локомотивы на таком топливе.

Водный транспорт

- 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска" можно будет круглогодично использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах для грузоперевозок. В 2022 году появится судно в 50 тонн.

- В 2021 году в серию пойдет "Метеор" и речные суда в 120 мест. Судно "река-море" для 300 пассажиров, PV300, может отправиться на линию Сочи - Крым. В конце 2021 года будут и суда с большей мореходностью - тоже для этого маршрута.

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