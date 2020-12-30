Путин под Новый год подписал десятки законов. Кратко о самых главных из них

Президент в последние два дня подписал несколько десятков новых законов. "Российская газета" рассказывает о самых общественно значимых.

Единый номер "112" для вызова экстренных служб

Через год в России - 1 января 2022 года - заработает единый номер для вызова экстренных служб. Сейчас единый экстренный номер действует в 56 регионах, такой подход предполагается распространить на всю страну. По "112" можно будет вызвать спасателей МЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор". Звонок будет бесплатным, причем соединение с оператором произойдет также при нулевом или отрицательном балансе на счете телефона и даже при отсутствии сим-карты.

Обжаловать штраф с дорожных камер можно будет онлайн

Теперь штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать в электронном виде. Такой упрощенный порядок сэкономит время и деньги автовладельцев. До сих пор жалобу приходится подавать лично или по почте. Согласно новому закону, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении при его фиксации фото- или видеокамерами может быть также подана в форме электронного документа, подписанного электронной подписью через портал госуслуг, или путем заполнения формы на сайте суда - если у суда есть технические возможности принять жалобу онлайн.

Иноагентами признают и граждан

Создается реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов. Статус иноагента могут получить и граждане, занимающиеся политикой за деньги из-за рубежа, и иностранные журналисты - тогда СМИ будут помечать их материалы. Уточняется понятие "политическая деятельность": ей не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни и благотворительность. Поправками в УК предусмотрены и меры наказания. Иноагенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены и к уголовной ответственности - вплоть до 5 лет лишения свободы.

Оплатить митинг из-за рубежа не получится

Закон о запрете иностранного финансирования массовых акций обязывает организаторов отчитываться об источниках средств. Деньги на акцию с участием более 500 человек должны перечисляться на счет в российском банке, жертвователи не должны быть анонимны. Запрещено получать деньги или имущество от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, иностранцев, НКО-иноагентов, граждан-иноагентов, граждан России моложе 16 лет, анонимных жертвователей и фирм, созданных менее чем за год до дня перечисления средств.

Пикеты на одну тему стали митингом

Введен запрет на акции у зданий экстренных служб. Закон также позволяет их перенести из-за угрозы чрезвычайной ситуации. Одиночные пикеты, объединенные одной темой, массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах с целью формировать мнения и выдвигать требования также признаются митингом. Журналисты не могут принимать непосредственное участие в митингах во время исполнения своих обязанностей и должны использовать специальный "знак".

За клевету в Интернете можно попасть за решетку

Закон предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в Интернете, а также за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". Клевета также может караться принудительными работами и арестом.

Интернет-гиганты ответят за цензуру

Интернет-ресурсы, дискриминирующие российские СМИ, могут быть заблокированы. Иностранным платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Также возможны и штрафы до 3 млн рублей. Вводится статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Под действие документа подпадают крупнейшие Интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter, следует из пояснительной записки.

Запрещенная информация будет удалена с сайтов

Для владельцев Интернет-сайтов, включая соцсети и видеохостинги, предусмотрены санкции за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе экстремистские материалы, информацию об изготовлении и применении наркотиков и детскую порнографию. За отказ это сделать граждане-владельцы сайтов заплатят штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, чиновники - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, организации - от 800 тысяч до 4 млн рублей. Такие же меры предусмотрены и для провайдеров. В случае повторных правонарушений штрафы вырастут.

Чиновники заплатят за хамство

Чиновники, допустившие оскорбления, получат штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до года. За повторное правонарушение - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет. Оскорбление может быть выражено в противоречащей нормам морали и нравственности форме, совершено публично с использованием Интернета или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Пропаганда наркотиков обойдется дорого

Введены штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ с использованием Интернета. Для граждан они составят от 5 до 30 тысяч рублей, для чиновников - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, предпринимателей - ту же сумму, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для организаций штраф может дойти до полутора миллионов рублей, возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцы заплатят штраф до 40 тысяч рублей и могут быть выдворены за пределы России или арестованы на срок до 15 суток. Под штраф попадают и владельцы Интернет-ресурсов, и операторы связи, которые не ограничили доступ к запрещенной информации.

Молодежь стала на 5 лет старше

Закон о молодежной политике закрепил понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения". Возраст молодежи теперь - от 14 до 35 лет включительно. Ранее было до 30 лет. Таким образом, больше граждан смогут получить соцподдержку для молодых семей.

Запрещен "веселящий газ"

Запрещены производство, закупка, поставка, хранение, перевозка, пересылка и сбыт закиси азота - так называемого "веселящего газа". Также под запретом его пропаганда. Есть исключения - это медицинские, технические цели, производство продовольственных товаров. В таких случаях "веселящий газ" разрешен.

Запрещается использование закиси азота для изменения состояния организма, то есть в качестве одурманивающего препарата для развлечения, а не для медицинской помощи.

В стране снова появятся вытрезвители

В России с нового года снова будут вытрезвители. Полицейские смогут доставлять в специальные учреждения пьяных. Такие учреждения будут создавать региональные и муниципальные власти на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Этот закон вызван ростом количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. При этом, по данным Росстата, ежегодно до 10 тысяч таких людей гибнут от переохлаждения. В тех регионах, где уже появились вытрезвители, "пьяная" преступность снизилась.

Создается "Единый регулятор азартных игр"

Эта мера позволит направить часть доходов букмекерских контор и тотализаторов на развитие спорта. "Компания создается в целях повышения эффективности контроля и надзора в области организации и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в Российской Федерации", - говорится в сопроводительных документах к закону. Согласно документу, регулятор будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных в букмекерской конторе сделок без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события. Базой для расчета отчислений станет доход от ставок, а размер отчислений составит 1% от этой базы. Полученные средства будут перечисляться общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.