Путин подписал закон о биометрии для получения банковских услуг

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Документ опубликован во вторник.

Закон о расширении сфер применения биометрии дает возможность запустить новые массовые сервисы на основе биометрии, рассказали "РГ" в Ростелекоме, который выступает оператором ЕБС. Станет возможной оплата "по лицу", проход на стадионы и в транспорт, оплата в вендинговых автоматах, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях и подписание договоров с мобильными операторами, сервисы для нотариусов и судопроизводства и другие.

С принятием закона также появится возможность регистрировать граждан в Единой биометрической системе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

"Эти и другие сценарии использования Единой биометрической системы позволят сделать сервисы, которыми граждане пользуются ежедневно, еще более удобными, бесконтактными и безопасными, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отметим, что благодаря новому закону Единая биометрическая система в связке с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) может стать аналогом паспорта гражданина РФ", - отметили в пресс-службе организации.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. До этого момента использование ЕБС ограничено - можно было открыть банковский счет или оформить кредит, но собирать биометрические данные могли лишь банки с базовой лицензией. Новый закон предоставит таким банкам право, а не обязанность, как сейчас, собирать биометрические данные в ЕБС. А банки с универсальной лицензией будут обязаны предоставить клиентам-физическим лицам возможность открывать счета и оформлять рублевые кредиты без личного присутствия (после проведения идентификации клиента). Банки смогут размещать сведения о клиенте в единой биометрической системе только с его согласия и на безвозмездной для него основе.

Условия сбора биометрии будет устанавливать ЦБ. Также регулятор сможет накладывать запрет на идентификацию через биометрию, если организацию неоднократно нарушит "антиотмывочного" законодательства.