Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Под действие документа теоретически могут попасть YouTube, Facebook и другие интернет-ресурсы, но это будет именно крайней мерой, подчеркнули ранее в парламенте РФ.

На первом этапе будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД (поскольку речь зачастую идет о зарубежных юрлицах) обратится в Генпрокуратуру. Ведомство будет вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. И крайняя мера - полная блокировка на территории России.

Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях. Новый закон позволит создать механизм их защиты.

Как заявил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, угроза блокировки должна сыграть роль элемента сдерживания.

Глава думского комитета также подчеркнул, что законопроект распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии: они должны быть на русском языке или на языках народов РФ. И данные ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан России.

По словам одного из авторов закона - сенатора Алексея Пушкова, главной целью инициативы стали не санкции против зарубежных интернет-платформ, а побуждение их к соблюдению российского законодательства.

Он выразил уверенность, что YouTube, Google, Facebook и другие ресурсы при ограничении доступа к материалам российских СМИ руководствуются политическими мотивами. "Я считаю, что мы здесь имеем дело с использованием интернета в качестве инструмента политической борьбы и информационной войны. И здесь, конечно, мы должны реагировать", - заявил Пушков.

Нарушителей предполагается штрафовать на сумму до трех миллионов рублей, уточнял ранее еще один автор инициативы депутат Антон Горелкин.