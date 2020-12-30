Новости

Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета 10:33
Сделка по Brexit вызвала сопротивление части лейбористов и либералов 10:31
Стало известно, как будут работать медучреждения Москвы в каникулы 10:24
Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января 10:08
Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве 09:50
В Петербурге кафе и рестораны приостановили работу на пять дней 09:40
Опубликовано видео голов сборной России в матче против Австрии на МЧМ 09:39
В ВОЗ назвали цель коронавируса 09:34
На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы 09:27
Жители Приморья остались без света из-за аномальных холодов 09:27
В Беларуси выходит фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла" 09:25
Оперштаб: Еще 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Москвичей предостерегли от мошенников, притворяющихся сотрудниками ЖКХ 09:10
На Урале неизвестный угнал приехавшую на вызов "скорую" 09:05
В Росгвардии 31 декабря будет выходным 08:51
Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса 08:51
Сергунина: Объем поддержки МСП достиг почти трех миллиардов рублей 08:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть в новогодние праздники
Что посмотреть в новогодние праздники
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 10:43
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин подписан закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Под действие документа теоретически могут попасть YouTube, Facebook и другие интернет-ресурсы, но это будет именно крайней мерой, подчеркнули ранее в парламенте РФ.

Путин: Россия вынуждена отвечать на цензуру зарубежных ресурсов

На первом этапе будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД (поскольку речь зачастую идет о зарубежных юрлицах) обратится в Генпрокуратуру. Ведомство будет вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. И крайняя мера - полная блокировка на территории России.

Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях. Новый закон позволит создать механизм их защиты.

Как заявил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, угроза блокировки должна сыграть роль элемента сдерживания.

Глава думского комитета также подчеркнул, что законопроект распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии: они должны быть на русском языке или на языках народов РФ. И данные ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан России.

Фото: REUTERS
Путин призвал жестче реагировать на нарушения прав журналистов за рубежом

По словам одного из авторов закона - сенатора Алексея Пушкова, главной целью инициативы стали не санкции против зарубежных интернет-платформ, а побуждение их к соблюдению российского законодательства.

Он выразил уверенность, что YouTube, Google, Facebook и другие ресурсы при ограничении доступа к материалам российских СМИ руководствуются политическими мотивами. "Я считаю, что мы здесь имеем дело с использованием интернета в качестве инструмента политической борьбы и информационной войны. И здесь, конечно, мы должны реагировать", - заявил Пушков.

Нарушителей предполагается штрафовать на сумму до трех миллионов рублей, уточнял ранее еще один автор инициативы депутат Антон Горелкин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Президент Канцелярия Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие