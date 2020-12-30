Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года

Через год в России заработает единый номер для вызова экстренных служб. Такой закон подписал 30 декабря президент Владимир Путин.

Сейчас единый экстренный номер действует в 56 регионах, такой подход предполагается распространить на всю страну. По "112" можно будет вызвать спасателей МЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор".

Звонок будет бесплатным, причем соединение с оператором произойдет также при нулевом или отрицательном балансе на счете телефона и даже при отсутствии сим-карты.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. А до этого срока регионы действовать в соответствии с положением о системе обеспечения вызова экстренных служб, которое утвердило правительство.