Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, усиливающие ответственность за клевету.

Одна из главных новелл этого документа - установление уголовной ответственности за клевету в интернете. До сих пор соответствующая статья УК РФ (128.1) содержала лишь санкции за подобное деяние в СМИ и публичных выступлениях. По словам инициатора закона - депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, этого сейчас недостаточно. "У нас вся клевета переместилась в интернет", - констатировал он.

Наказывать за клевету в интернете будут штрафом в размере до одного миллиона рублей, обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. При этом обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации смогут не только отдельные граждане, но и группа лиц, например, члены рабочего коллектива.

Усиливается ответственность и за клевету с другими квалифицирующими признаками. Так, при с использовании служебного положения можно будет лишиться свободы на срок до трех лет, за ложное обвинение совершении преступления сексуального характера - до пяти лет. А за распространение заведомо недостоверных сведений о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, - на срок до четырех лет. Ложное обвинение в совершении тяжкого преступления может обернуться пятью годами лишения свободы.