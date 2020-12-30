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30.12.2020 00:21
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) подписал президент России Владимир Путин.

С 1 января 2021 года прожиточный минимум будут считать не от потребительской корзины, а от среднедушевого дохода граждан, а МРОТ - от медианной заработной платы. Это сумма, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а у другой половины - ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять 42% от указанной медианы.

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При этом МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах, даже если снизится медианная зарплата. Его размер будет устанавливаться ежегодно, методика устанавливается на пять лет с дальнейшим пересмотром.

Закон также устанавливает, что ПМ, от которого считаются пособия, и МРОТ будут расти выше, чем если бы это рассчитывалось по старой методике, и выше, чем уровень инфляции.

Попутно закон позволит исправить ситуацию в регионах, где ПМ занижен. Для адаптации к новым правилам законом предусмотрен переходный период: субъекты до 2025 года включительно должны будут привести свой региональный ПМ в соответствие с законом.

Уже известно, что благодаря новой методике, в следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной.

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