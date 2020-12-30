Путин подписал закон о праве удалять из сети персональные данные

Граждане смогут самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, в том числе требовать их удаления. Закон об этом в среду подписал президент России Владимир Путин.

Закон защитит граждан от несанкционированного использования информации о них - обработка персональных данных будет возможна только с согласия пользователя. Согласно новому документу, идентификация для регистрации на том или ином ресурсе и обработка данных будут разграничены. Кроме того, такое согласие можно будет давать отдельно по каждой группе персональных данных (ФИО, адрес, интересы и проч.).

Законопроект вводит новый порядок удаления данных по требованию гражданина - теперь оператор персональных данных должен удалить указанную информацию в течение трех рабочих дней без требования доказательство со стороны пользователя. Сбор доказательств переносится на самого оператора. Если интернет-ресурс не выполнит требование гражданина, он получит штраф.

Отслеживать согласия, отзывать их и формировать новые можно будет с помощью специально созданной системы Роскомнадзора.