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30.12.2020 11:05
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность

Текст: Кира Латухина
Граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, теперь будут признаваться иностранными агентами. Равно как и незарегистрированные политические НКО, которым поступают средства из-за рубежа. Такой закон подписал президент.

Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются в РФ политической деятельностью на средства из-за рубежа,​​​ предусматривает уведомительный порядок учета незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование для участия в политической деятельности.

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Будет создан реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов. Они обязаны ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях финансирования из-за рубежа и его расходовании.

Статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, и тогда СМИ будут соответствующим образом помечать их материалы.

Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - такая норма введена по просьбе общественников.

Уточняется и само понятие "политическая деятельность". Так, ей не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, зоозащита и благотворительность.

Предусмотрены и меры наказания. Иноагенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

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