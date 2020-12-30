Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы социальных сетей за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
По словам авторов инициативы депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Сергея Боярского, санкции могут коснуться видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook.
За неудаление запрещенной информации штрафы составят:
- - для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей,
- - для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч,
- - для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.
За повторный отказ удалить такой контент:
- - для граждан - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей,
- - для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей,
- - для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы годовой выручки. Минимальную планку штрафа предлагается установить в 8 миллионов рублей.
Административная ответственность наступает в случае отсутствия в действиях лица признаков уголовно наказуемого деяния.