Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы социальных сетей за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic