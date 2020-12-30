Путин поручил продумать упрощение онлайн-продажи лекарств

Президент дал поручения правительству по субсидиям на жилье, страховым выплатам в связи с коронавирусом и онлайн-продаже лекарств.

Выполнить эти поручения кабмин должен во взаимодействии с генсоветом "Единой России". Документ опубликован на сайте Кремля. Первое - продлить беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Второе - представить предложения по распространению единовременной страховой выплаты на немедицинских работников медицинских организаций, в которых находятся пациенты с коронавирусом, а также на сотрудников школ в условиях пандемии. Третье - подготовить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом продавать лекарства без рецептов.

Срок исполнения всех трех поручений - 1 февраля.