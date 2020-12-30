Путин повысил возраст молодежи до 35 лет включительно

Ранее к этой группе относили граждан от 14 до 30 лет. Благодаря закону численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. А это, в частности, означает, что меры господдержки, предназначенные для молодых, будет получать куда больше граждан.

Например, это скажется на количестве получателей пособий, которые единовременно выплачиваются при рождении ребенка из местного бюджета. В большинстве регионов при этом ограничивают возраст молодых родителей 30 годами. А теперь - платить будут до 35 лет включительно. И это как минимум - регионы будут иметь право повышать возраст молодежи (но никак не снижать).

Другой пример - программа "Молодая семья", в рамках которой государство вносит за семью часть стоимости квартиры. Это субсидия - деньги возвращать не надо. Теперь во всех регионах на такую поддержку от властей смогут претендовать граждане до 35 лет. Например, планку придется поднять Ленинградской области, где возраст потенциальных участников программы был ограничен 30 годами, привел пример один из авторов, глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

И третий пример - поддержка талантливой молодежи. Возраст соискателей при назначении именных стипендий молодым ученым по ряду программ ограничен 30 годами, а гранты некоторых научных фондов определяют предельный возраст соискателей в 33 года.

Таким образом, новый закон позволит закрепить единые права молодежи независимо от региона проживания.

Документ также прописывает основные понятия в данной сфере, устанавливает основные направления молодежной политики. Среди них формирование патриотизма, поддержка молодежи в трудной жизненной ситуации, содействие в трудоустройстве и многое другое. Также закрепляются основные полномочия органов власти разного уровня.

Такой закон был нужен, потому что граждане в ходе общероссийского голосования по Конституции поддержали нормы о молодежной политике, объяснила один из авторов, вице-спикер Совфеда Галина Карелова. По ее словам, новшества будут способствовать созданию новых перспектив для участия молодых людей во всех сферах жизни общества.

До сих пор единственным нормативным актом, который регулировал молодежную политику, было постановление Верховного Совета от 1993 года.