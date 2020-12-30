Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом

Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена, а также действующего главу государства Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Президент РФ выразил уверенность, что Москва и Вашингтон могли бы многое сделать для укрепления глобальной безопасности и стабильности.

О новогоднем поздравлении сообщила пресс-служба Кремля. В обращении к Байдену Путин, как уточняется, отметил, что "пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества".

- Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях, - говорится в сообщении.

В поздравлении Трампу Путин пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США - счастья и процветания.