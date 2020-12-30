Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками мировых лидеров. Поздравления получили и ряд бывших глав государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления с Новым годом и Рождеством, в частности, отправлены избранному президенту США Джо Байдену и действующему главе государства Дональду Трампу. В обращении к Байдену Путин выразил, в частности, уверенность, что Россия и США могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Президент РФ с теми же праздниками поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона. Он отметил, что уходящий год выдался непростым и принес немало испытаний - от террористических атак до пандемии коронавируса. И также заявил, что рассчитывает на совместную работу ради безопасности на европейском континенте.

Поздравления также отправлены королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону - Путин, в частности, отметил, что сотрудничество способствовало бы решению ключевых проблем современности.

Поздравляя президента Турции Тайипа Эрдогана, глава государства выразил уверенность в совместной продуктивной работе по региональной и международной повестке.

В праздничном обращении к премьеру Японии Есихидэ Суга российский лидер подтвердил настрой на конструктивный диалог для решения актуальных двухсторонних вопросов.

Россия готова всемерно содействовать окончательному урегулированию кризиса в Сирии - об этом говорится в новогоднем поздравительном послании президенту Сирии Башару Асаду.

А в поздравлении руководству Армении Путин выразил надежду, что трудности и тяготы, которые принес уходящий год, останутся в прошлом.

Сообщается также о поздравлениях, отправленных председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, главе Беларуси Александру Лукашенко, лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, президенту Молдавии Майе Санду, главе Абхазии Аслану Бжании, президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии той же страны Раулю Кастро, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, премьер-министру Канады Джастину Трюдо и другим лидерам.

Президент России поздравил с праздниками и Папу Римского Франциска: он отметил, что РФ и Ватикану удастся немало сделать для защиты гуманистических ценностей в мировой политике.

Поздравления получили и ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности - Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джордж Буш, Роберт Кочарян, Романо Проди, Серж Саргсян, Николя Саркози, Франсуа Фийон, Тарья Халонен, Хуан Карлос I, Герхард Шредер, говорится в сообщении.