Путин уточнил правила проведения митингов

По новому закону журналисты не могут принимать непосредственное участие в митингах во время исполнения своих профессиональных обязанностей, в том числе агитировать и собирать пожертвования и подписи. Также они обязаны использовать "знак", который разработает Роскомнадзор.

При угрозе ЧС или теракта безопасность участников митинга не может быть обеспечена, поэтому организаторам предложат изменить дату и время.

Одиночные пикеты, объединенные одной темой, массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах с целью формировать мнения и выдвигать требования также теперь признаются митингом.