Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством. Российский лидер надеется на наращивание двусторонних связей и укрепление объединений с участием двух стран.

О новогоднем поздравлении сообщили в пресс-службе Кремля.

- Подчеркивается, что, несмотря на все трудности уходящего года, совместными усилиями России и Белоруссии удалось достичь весомых результатов на различных направлениях, - уточнили в пресс-службе.

Российский лидер, согласно сообщению, выразил надежду на продолжение в наступающем году работы по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей, укреплению Союзного государства. А также - других объединений с участием двух стран (Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности, а также СНГ, в котором республика Беларусь вскоре будет председательствовать).

Владимир Путин "констатировал, что все это отвечает интересам двух стран, идет в русле упрочения безопасности и стабильности" на евразийском пространстве.