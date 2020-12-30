Власть
30.12.2020 12:42
Текст: Татьяна Замахина

Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с наступающим Новым годом и Рождеством. Российский лидер надеется на наращивание двусторонних связей и укрепление объединений с участием двух стран.

О новогоднем поздравлении сообщили в пресс-службе Кремля.

- Подчеркивается, что, несмотря на все трудности уходящего года, совместными усилиями России и Белоруссии удалось достичь весомых результатов на различных направлениях, - уточнили в пресс-службе.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Российский лидер, согласно сообщению, выразил надежду на продолжение в наступающем году работы по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей, укреплению Союзного государства. А также - других объединений с участием двух стран (Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности, а также СНГ, в котором республика Беларусь вскоре будет председательствовать).

Владимир Путин "констатировал, что все это отвечает интересам двух стран, идет в русле упрочения безопасности и стабильности" на евразийском пространстве.

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