Путин заявил о важности нового судна на воздушной подушке "Хаска"

В России появляется 10-тонное судно на воздушной подушке "Хаска", которое можно использовать круглый год во всех регионах, объявил президент на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. А с появлением судна в 50 тонн в 2022 году уже не должно быть населенных пунктов, до которых не добраться.

"Я очень горжусь результатами наших судостроителей", - сказал Владимир Путин. "У нас появляется 10-тонное судно на воздушной подушке, называется "Хаска", его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах Российской Федерации, причем круглогодично", - уточнил он.

Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн, продолжил глава государства. Путин надеется, что эти суда будут задействованы для того, чтобы "сшивать" территорию, "чтобы не было населенных пунктов, до которых невозможно добраться". "Надо обязательно довести это до конца", - указал он.