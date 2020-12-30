Путин заявил об экспортных возможностях Ми-38

Вертолет Ми-38 очень перспективный, заявил президент и призвал обновлять тяжелые вертолеты.

На встрече с премьер-министром Владимир Путин сказал, что знает о первом полете вертолета "Ансат", но попросил не забывать и про другие транспортные средства, включая Ми-38. Речь шла о региональных перевозках.

"Он имеет хорошую перспективу для нашего, отечественного рынка, но и на экспорт пойдет очень хорошо", - сказал про Ми-38 президент.

"Скорость приличная, 300 километров в час, вместимость хорошая, комфортный вертолет получается", - оценил Владимир Путин.

"Тяжелые вертолеты не нужно забывать, их нужно обновлять и так далее", - поручил президент.