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Текст:   Марина Трубилина 
15:25 30.12.2020

Расселение аварийного жилья ускорится благодаря комплексному развитию территорий

Расселение аварийного жилья и обновление обветшавших городских кварталов будет ускорено. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Это самый важный закон о жилищном строительстве за последнее десятилетие, подчеркнул на днях вице-премьер Марат Хуснуллин. Около 15-20 регионов начнут использовать механизмы, заложенные в нем, уже в начале 2021 года.
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Комплексное развитие территорий (КРТ) предполагает уход от точечного сноса аварийного дома к переустройству целых микрорайонов, на месте которых вырастут новостройки, обеспеченные детскими садами, школами, поликлиниками и прочей социальной инфраструктурой, с обновленными инженерными коммуникациями. Предусматривается четыре вида комплексного развития территорий: жилой застройки, нежилой застройки, незастроенной территории и развитие территории по инициативе правообладателей.

В КРТ жилой застройки могут быть включены как аварийные дома, так и некоторые другие - дома со значительным износом, те, где слишком дорог капитальный ремонт, дома, построенные в период индустриального домостроения по типовым проектам и др. При включении дома в территорию комплексного развития за это должны проголосовать не менее двух третей участников общего собрания жильцов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Собственнику жилья должны будут предоставить равноценное возмещение либо, по его заявлению, другое жилье с зачетом его стоимости при определении размера возмещения. Выплату равноценного возмещения не может получить собственник, если в квартире живут дети или недееспособные граждане. Нанимателю должны предоставить другую квартиру, общая и жилая площадь, а также количество комнат в которой не меньше, чем в прежней.

За дополнительную плату собственники смогут приобрести жилье большей площади, в том числе за счет средств маткапитала, жилищных субсидий и социальных выплат.

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