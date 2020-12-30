Атмосферная борьба продолжится в Европейской России в первые дни 2021 года

В первые дни нового года температура будет очень изменчивой. Причина такой изменчивости - борьба между антициклоном и циклоном в европейской России, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что в первые три дня 2021 года развернется напряженная атмосферная борьба между востоком и западом. "Между мощным антициклоном на востоке и глубоким циклоном. Воздушные массы имеют совершенно разные воздушные свойства. Такое толкание, но не локтями, а перифериями циклона и антициклона, приведет к тому, что будет постоянно меняться давление и погода", - пояснил Вильфанд агентству РИА Новости.

Так, в первый день нового года в Москве около нуля градусов, а со второго января столбики термометров уйдут в минус. Начнет расти и давление. При этом резкого похолодания не прогнозируется. По словам Вильфанда, в начале 2020 года тоже было не ниже трех-четырех градусов и не выше плюс трех.

Температура выше нуля в новогоднюю ночь и первые дни нового года ожидается в таких регионах, как Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская области, а также в Карелии. В Нижегородской области от трех до шести мороза в ночное время. И ожидается постепенное понижение температуры на один градус. В Санкт-Петербурге около нулевой отметки до понедельника включительно. Теплым Новый год будет в Крыму и на Черноморском побережье. Днем там до плюс 15 градусов.