Чем жители Воронежской области планируют порадовать друг друга 31 декабря, узнали банковские аналитики. Почвой для выводов стали данные о расходах воронежцев в последнем месяце 2020 года. Как выяснилось, мужчины уповают на удачу, женщины - на красоту. А лучшим презентом и те и другие считают полезные мелочи для дома.

Собрав сведения о транзакциях по картам в декабре 2019 и 2020 годов, специалисты "МТС Банка" вычислили среднюю стоимость новогоднего подарка (1520 рублей) и выделили пять категорий, в которых было больше всего продаж.

На первом месте - товары для дома. Средний чек здесь - тысяча рублей. Найти под елкой что-то из посуды, комплект постельного белья или стильные мелочи для интерьера может каждый третий житель региона.

Второе место заняла косметика. На нее приходилась почти четверть предновогодних покупок, также около тысячи рублей за каждую. Каждый пятый платеж был связан с приобретением одежды или аксессуаров. Здесь средний чек посерьезнее - 1670 рублей.

- Сертификаты магазинов одежды или косметики - традиционно самые простые подарки, которые востребованы в любой ситуации. И конечно, надо сделать подарок себе, чтобы встретить Новый год в чем-то новом, - прокомментировали в банке.

Женщины и мужчины тратят в предпраздничный период примерно одинаковые суммы

На покупку смартфонов и других гаджетов, а также аксессуары к ним в декабре ушло 12 процентов расходов воронежцев. За один раз в этой категории обычно тратят около 3,4 тысячи.

Наконец, десятая часть приобретений была связана с... лотерейными билетами. Средний чек - 610 рублей.

"Самый большой рост в первой половине декабря 2020 года в отношении "год к году" показали расходы на товары для дома (+93 процента) и косметики (+41 процент), - рассказали аналитики. - Женщины и мужчины тратят в предновогодний период примерно одинаковые суммы. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях на сильный пол пришлось 53 процента. Мужчины - безоговорочные лидеры в приобретении лотерейных билетов (почти 90 процентов транзакций), а женщины совершают 80 процентов покупок косметики".

Примечательно, что в декабре 2020-го количество переводов на благотворительность выросло по сравнению с прошлым годом на 70 процентов. При этом средняя сумма пожертвования уменьшилась на 11.