Новости

Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства 12:42
Путин проведет с Мишустиным видеосовещание по транспортной тематике 12:39
Жители Сибири запустили в Сети "Дубак-челлендж" 12:30
Пропавших в Баренцевом море рыбаков будет искать подводный робот 12:25
Система долговременного ухода заработает в 2021 году в 24 регионах 12:18
Лукашенко: Попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась 12:18
Вучич объявил об официальном открытии "Балканского потока" 12:15
Специальные выплаты получили почти 600 тысяч работников интернатов 12:09
Названы округа Москвы, где подешевело жилье 12:03
В Киргизии готовятся запустить сборку броневиков 11:53
В Испании обнаружили подпольный "музей" нацизма 11:45
Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки 11:38
Володин оценил уровень консолидации думских фракций 11:37
Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей 11:37
В России идут работы по созданию новейших лазерных комплексов 11:29
Минобороны: Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время 11:28
Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 12:07
Рубрика: Общество

Купить билет в новый год

Текст: Ольга Мельникова (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 297(8351)
Чем жители Воронежской области планируют порадовать друг друга 31 декабря, узнали банковские аналитики. Почвой для выводов стали данные о расходах воронежцев в последнем месяце 2020 года. Как выяснилось, мужчины уповают на удачу, женщины - на красоту. А лучшим презентом и те и другие считают полезные мелочи для дома.

Собрав сведения о транзакциях по картам в декабре 2019 и 2020 годов, специалисты "МТС Банка" вычислили среднюю стоимость новогоднего подарка (1520 рублей) и выделили пять категорий, в которых было больше всего продаж.

Фото: MaleWitch / istockphoto.com
"РГ"-советы: Как купить подарки к Новому Году, не разорившись

На первом месте - товары для дома. Средний чек здесь - тысяча рублей. Найти под елкой что-то из посуды, комплект постельного белья или стильные мелочи для интерьера может каждый третий житель региона.

Второе место заняла косметика. На нее приходилась почти четверть предновогодних покупок, также около тысячи рублей за каждую. Каждый пятый платеж был связан с приобретением одежды или аксессуаров. Здесь средний чек посерьезнее - 1670 рублей.

- Сертификаты магазинов одежды или косметики - традиционно самые простые подарки, которые востребованы в любой ситуации. И конечно, надо сделать подарок себе, чтобы встретить Новый год в чем-то новом, - прокомментировали в банке.

Женщины и мужчины тратят в предпраздничный период примерно одинаковые суммы

На покупку смартфонов и других гаджетов, а также аксессуары к ним в декабре ушло 12 процентов расходов воронежцев. За один раз в этой категории обычно тратят около 3,4 тысячи.

Наконец, десятая часть приобретений была связана с... лотерейными билетами. Средний чек - 610 рублей.

Фото: EPA/HERBERT PFARRHOFER
Французы бросились перепродавать рождественские подарки

"Самый большой рост в первой половине декабря 2020 года в отношении "год к году" показали расходы на товары для дома (+93 процента) и косметики (+41 процент), - рассказали аналитики. - Женщины и мужчины тратят в предновогодний период примерно одинаковые суммы. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях на сильный пол пришлось 53 процента. Мужчины - безоговорочные лидеры в приобретении лотерейных билетов (почти 90 процентов транзакций), а женщины совершают 80 процентов покупок косметики".

Примечательно, что в декабре 2020-го количество переводов на благотворительность выросло по сравнению с прошлым годом на 70 процентов. При этом средняя сумма пожертвования уменьшилась на 11.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Новый год

Главное сегодня

Путин уточнил правила проведения митингов
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
Мишустин расширил грантовую поддержку научных организаций
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации