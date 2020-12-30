Как будет работать общественный транспорт Москвы в праздники

Уже четвертый год подряд в новогоднюю ночь столичная подземка будет работать без перерывов. Также всю ночь продолжат ездить поезда по МЦК. При этом проезд на метро и МЦК будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Изменится и график работы наземного транспорта: 59 маршрутов станут круглосуточными, 100 - продолжат работу до 03.30, а график еще 15 ночных маршрутов останется без изменений. МЦД будет работать до 2:30 ночи, расписание поездов лучше смотреть заранее. Пригородные электрички в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января будут курсировать до 02:00.

С 1 по 10 января пригородные поезда сохранят график выходного дня, а график работы аэроэкспрессов останется без изменений.

Кроме того, бесплатными с 1 по 9 января станут городские парковки - коснется это в том числе тех мест, где стоимость составляет 380 рублей в час.