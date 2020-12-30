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30.12.2020 01:04
Рубрика: Культура

Обитель Снегурочки

Как делают елочные игрушки в келье старинного монастыря
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8350)
В Москве возродили производство ватных елочных игрушек - их делают по старинной технологии в исторической келье Николо-Перервинского монастыря.
Трудно поверить, что эти игрушки сделаны из обычной ваты. Фото: Александр Корольков/ РГ Трудно поверить, что эти игрушки сделаны из обычной ваты. Фото: Александр Корольков/ РГ
Трудно поверить, что эти игрушки сделаны из обычной ваты. Фото: Александр Корольков/ РГ

Началось все с проекта для мам особенных детей и женщин старше 50 лет, потерявших работу. Им в весеннюю самоизоляцию пришлось несладко, потому творческие мастер-классы от центра ремесел "Семейные традиции", на базе которого открылась мануфактура, стали для них настоящим спасением. Сейчас секреты ватной игрушки в онлайн-формате познают более 500 человек. За год же планируется обучить тысячу. Желающие могут и заработать, поскольку украшения ручной работы сейчас активно продаются. Есть несколько заказов от крупных государственных и частных корпораций. И даже из-за рубежа.

Монастырские украшения заказывают даже из-за рубежа
Фото: REUTERS
В Москве открылись елочные базары

Мануфактура нашла себе дом в келье XVII века Николо-Перервинского монастыря. Помещение предоставили на безвозмездной основе, поскольку "ватному" мастерству тут обучают в том числе представителей воскресной школы и прихожан. Руководят процессом семь мастеров - художники, дизайнеры, мультипликаторы. По словам директора мануфактуры Светланы Модновой, сначала из проволоки скручивается каркас, затем на него насаживается вата и делается базовый скелет, который и украшают разноцветной одежкой, раскрашенной акриловыми красками. Склеивают вату с помощью раствора. Сделать его так же просто, как сварить кисель. "Берется обычный крахмал и разводится холодной водой, а потом заваривается крутым кипятком и размешивается. Так получается клейстер", - объяснила Моднова. Одна игрушка делается в среднем четыре дня, но все зависит от степени сложности. Особенно популярна ностальгическая коллекция "Дети 60-х": мальчики и девочки в карнавальных костюмах, на лыжах и санках. Есть сказочные герои: Пьеро, Снегурочка, Царевна-Лебедь. Из необычного - стаканчик мороженого. Все из ваты. Просто и оригинально. Поклонников у таких игрушек с каждым годом все больше. "Традиция пришла из Германии, но тогда украшения из ваты были доступны только царям. После революции она была утеряна, но вернулась в 30-х годах в виде идеологической игрушки, - рассказала мастер Людмила Комарова. - В 90-е снова наступило затишье, так как рынок наводнили яркие и дешевые китайские украшения. В последние годы интерес к ватным игрушкам возвращается". Причем они дороже пластиковых или стеклянных, поскольку сделаны вручную и по старинной технологии. По словам Комаровой, ватные елочные игрушки в среднем стоят от полутора тысяч рублей. Чем больше мелких деталей, тем выше ценится. "Иногда большой Дед Мороз, который ставится под елку, стоит три тысячи рублей, а маленький - пять, потому что требует кропотливой работы", - говорит Людмила Комарова. В январе будущего года на базе мануфактуры откроется музей ватной игрушки. Сейчас к выходу в свет готовится его первая экспозиция.

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