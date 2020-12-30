С боем новогодних курантов в жизнь москвичей придет не только 2021 год, но и подросшие тарифы на жилищные услуги и проезд в общественном транспорте. Цифры вырастут в пределах инфляции, однако и к этому стоит быть готовым. Корреспондент "РГ" внимательно изучил новые тарифы и выяснил, как с их помощью можно сэкономить и постараться по минимуму переплатить по сравнению со старым ценником.

Безлимит без изменений

Начнем с тарифов на проезд в общественном транспорте - они вырастут 2 января и, как часто бывало в последние годы, неравномерно. К примеру, безлимитные проездные на год и три месяца будут стоить ровно столько же, сколько в этом году. За возможность без ограничений пользоваться всем общественным транспортом, включая МЦД, нужно заплатить 19 500 за год и 5430 за квартал. Если часто ездите на МЦД за пределы Москвы, то стоит купить проездной, который включает пригородные поездки по диаметрам - он стоит 24 450 на год и 6940 за три месяца. Цена на них тоже не поменяется.

Так что первым делом посчитайте - не выгоднее ли купить проездной? Тем более теперь его не страшно потерять - с недавних пор карту "Тройка" можно привязать в мобильном приложении "Метро Москвы" и в случае утери просто перевести с нее поездки или деньги на новый "пластик".

Остальные билеты все же ждет подорожание. Поездка по билету "Кошелек" со 2 января обойдется в 42 рубля вместо 40, а в случае пригородного путешествия на МЦД будет стоить 50 рублей вместо 47. Билет "90 минут" подорожает на три рубля - с 62 до 65. Не избежать роста цен и любителям платить банковской картой - с них будут брать 46 рублей вместо 44. Затронул рост тарифов и обычные электрички, не входящие в МЦД, - поездки внутри Москвы на них будут стоить 40 рублей вместо 37, а цена проезда одной зоны в 10 километров подрастет с 24 до 26 рублей. Это, кстати, нужно учитывать тем, кто ездит на МЦД, но выезжает за его пределы. Например, если вам нужно доехать от Белорусского вокзала до станции "Депо" Савеловского направления, то сейчас с вашей "Тройки" спишут 47 рублей за поездку в составе МЦД-1 от "Белорусской" до Лобни, а потом еще 24 рубля за поездку от Лобни до "Депо". В сумме получится 71 рубль. Со 2 января этот маршрут станет дороже на 5 рублей. Более подробно смотрите в инфографике.

Несмотря на то что тарифы на проезд вырастут в пределах инфляции, Москва в новом году продолжит обновление подвижного состава и развитие транспортной инфраструктуры в целом. В столичном департаменте транспорта говорят, что планируют за год купить 337 новых вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев и 410 автобусов, а также заменить 1800 остановок. Появятся и новые станции метро и МЦД.

Коммуналка подождет

Подрастут цифры и в январских платежках за ЖКУ - получать их, впрочем, москвичи начнут только в феврале. Многие подорожания могут не заметить, настолько оно незначительное. Прежде всего за счет того, что подорожают лишь жилищные услуги, то есть обслуживание жилья, капитальный ремонт и социальный найм. Последний касается тех, кто живет, к примеру, в неприватизированном жилье. А вот рост первых двух тарифов скажется на всех. Для жителей многоэтажек с лифтом и мусоропроводом, проживающих на втором и более высоких этажах, плата за обслуживание вырастет с 30,49 до 31,89 рубля - на 4,6 процента. Капремонт подорожает на 3,5 процента - с нынешних 18,86 рубля до 19,52.

Для наглядности возьмем условную трехкомнатную квартиру площадью 70 кв. м. Для ее жильцов рост цен приведет к тому, что за январь придется заплатить на 144,2 рубля больше при условии, что вы платите полный тариф за капремонт и живете выше первого этажа в доме с лифтом и мусоропроводом. В других ситуациях, впрочем, разница будет небольшой. За воду, отопление, газ и электроэнергию горожане продолжат платить по старым ценам - они вырастут только 1 июля. Насколько именно, пока неизвестно, пока лишь определен предельный рост - не более 4,6 процента. Такое распоряжение подписал недавно мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, не заметить подросших цифр в платежках москвичи могут еще и потому, что из них исчезла графа "добровольное страхование". Городскую программу страхования жилья власти решили отменить, а потому и плату за нее брать перестали еще с декабря. Здесь, впрочем, экономия может выйти боком - если не хотите остаться без страховки, лучше найти коммерческую альтернативу, а там тарифы выше.

Что касается льгот по оплате ЖКУ и субсидий, все они остаются в силе - в городском бюджете на грядущий год на это заложено 47,4 млрд рублей, рассказали "РГ" в столичном департаменте экономической политики и развития. Более того, из-за подросших тарифов вырастет и предельная планка семейного бюджета, при котором можно рассчитывать на субсидию. Сейчас, к примеру, если вы живете втроем в собственной квартире и не имеете льгот, то для получения субсидии общий доход на семью у вас не должен превышать 106 189 рублей. С 1 января эта цифра вырастет до 107 304 рублей - значит, на субсидии сможет рассчитывать большее число людей.

Кстати

Посчитай сам

Средний размер субсидии на семью в Москве составляет по состоянию на 1 декабря чуть более 2,6 тысячи рублей. Все подробности как об этих выплатах, так и о других льготах на оплату ЖКХ можно посмотреть на сайте городского центра жилищных субсидий. Там же доступна и таблица максимальных доходов для семей с разным составом, которая поможет понять, положена ли вам компенсация за коммуналку.

Тем временем

Это не все

Разумеется, на многих москвичах скажутся новшества, которые затронут всю страну. Например, те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, будут платить повышенный НДФЛ - 15 вместо 13 процентов. Подоходный налог придется заплатить и с процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году. Это коснется только суммы, превышающей 42,5 тысячи рублей.