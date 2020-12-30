Безлимит без изменений
Начнем с тарифов на проезд в общественном транспорте - они вырастут 2 января и, как часто бывало в последние годы, неравномерно. К примеру, безлимитные проездные на год и три месяца будут стоить ровно столько же, сколько в этом году. За возможность без ограничений пользоваться всем общественным транспортом, включая МЦД, нужно заплатить 19 500 за год и 5430 за квартал. Если часто ездите на МЦД за пределы Москвы, то стоит купить проездной, который включает пригородные поездки по диаметрам - он стоит 24 450 на год и 6940 за три месяца. Цена на них тоже не поменяется.
Так что первым делом посчитайте - не выгоднее ли купить проездной? Тем более теперь его не страшно потерять - с недавних пор карту "Тройка" можно привязать в мобильном приложении "Метро Москвы" и в случае утери просто перевести с нее поездки или деньги на новый "пластик".
Остальные билеты все же ждет подорожание. Поездка по билету "Кошелек" со 2 января обойдется в 42 рубля вместо 40, а в случае пригородного путешествия на МЦД будет стоить 50 рублей вместо 47. Билет "90 минут" подорожает на три рубля - с 62 до 65. Не избежать роста цен и любителям платить банковской картой - с них будут брать 46 рублей вместо 44. Затронул рост тарифов и обычные электрички, не входящие в МЦД, - поездки внутри Москвы на них будут стоить 40 рублей вместо 37, а цена проезда одной зоны в 10 километров подрастет с 24 до 26 рублей. Это, кстати, нужно учитывать тем, кто ездит на МЦД, но выезжает за его пределы. Например, если вам нужно доехать от Белорусского вокзала до станции "Депо" Савеловского направления, то сейчас с вашей "Тройки" спишут 47 рублей за поездку в составе МЦД-1 от "Белорусской" до Лобни, а потом еще 24 рубля за поездку от Лобни до "Депо". В сумме получится 71 рубль. Со 2 января этот маршрут станет дороже на 5 рублей. Более подробно смотрите в инфографике.
Несмотря на то что тарифы на проезд вырастут в пределах инфляции, Москва в новом году продолжит обновление подвижного состава и развитие транспортной инфраструктуры в целом. В столичном департаменте транспорта говорят, что планируют за год купить 337 новых вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев и 410 автобусов, а также заменить 1800 остановок. Появятся и новые станции метро и МЦД.
Коммуналка подождет
Подрастут цифры и в январских платежках за ЖКУ - получать их, впрочем, москвичи начнут только в феврале. Многие подорожания могут не заметить, настолько оно незначительное. Прежде всего за счет того, что подорожают лишь жилищные услуги, то есть обслуживание жилья, капитальный ремонт и социальный найм. Последний касается тех, кто живет, к примеру, в неприватизированном жилье. А вот рост первых двух тарифов скажется на всех. Для жителей многоэтажек с лифтом и мусоропроводом, проживающих на втором и более высоких этажах, плата за обслуживание вырастет с 30,49 до 31,89 рубля - на 4,6 процента. Капремонт подорожает на 3,5 процента - с нынешних 18,86 рубля до 19,52.
Для наглядности возьмем условную трехкомнатную квартиру площадью 70 кв. м. Для ее жильцов рост цен приведет к тому, что за январь придется заплатить на 144,2 рубля больше при условии, что вы платите полный тариф за капремонт и живете выше первого этажа в доме с лифтом и мусоропроводом. В других ситуациях, впрочем, разница будет небольшой. За воду, отопление, газ и электроэнергию горожане продолжат платить по старым ценам - они вырастут только 1 июля. Насколько именно, пока неизвестно, пока лишь определен предельный рост - не более 4,6 процента. Такое распоряжение подписал недавно мэр Москвы Сергей Собянин.
Кстати, не заметить подросших цифр в платежках москвичи могут еще и потому, что из них исчезла графа "добровольное страхование". Городскую программу страхования жилья власти решили отменить, а потому и плату за нее брать перестали еще с декабря. Здесь, впрочем, экономия может выйти боком - если не хотите остаться без страховки, лучше найти коммерческую альтернативу, а там тарифы выше.
Что касается льгот по оплате ЖКУ и субсидий, все они остаются в силе - в городском бюджете на грядущий год на это заложено 47,4 млрд рублей, рассказали "РГ" в столичном департаменте экономической политики и развития. Более того, из-за подросших тарифов вырастет и предельная планка семейного бюджета, при котором можно рассчитывать на субсидию. Сейчас, к примеру, если вы живете втроем в собственной квартире и не имеете льгот, то для получения субсидии общий доход на семью у вас не должен превышать 106 189 рублей. С 1 января эта цифра вырастет до 107 304 рублей - значит, на субсидии сможет рассчитывать большее число людей.
Посчитай сам
Средний размер субсидии на семью в Москве составляет по состоянию на 1 декабря чуть более 2,6 тысячи рублей. Все подробности как об этих выплатах, так и о других льготах на оплату ЖКХ можно посмотреть на сайте городского центра жилищных субсидий. Там же доступна и таблица максимальных доходов для семей с разным составом, которая поможет понять, положена ли вам компенсация за коммуналку.
Это не все
Разумеется, на многих москвичах скажутся новшества, которые затронут всю страну. Например, те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, будут платить повышенный НДФЛ - 15 вместо 13 процентов. Подоходный налог придется заплатить и с процентного дохода по вкладам, полученного в 2021 году. Это коснется только суммы, превышающей 42,5 тысячи рублей.