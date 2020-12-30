Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Попасть на Красную площадь 31 декабря нельзя будет с 18:00 - доступ на нее ограничат, чтобы не создавать скопления людей в одном месте. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве напомнили, что из-за пандемии коронавируса в городе действует ряд ограничений, в частности, отменены массовые мероприятия. "В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы департамента.

Столичные власти просят москвичей и туристов во время новогодних праздников не забывать о правилах безопасности и избегать скоплений людей.

Одна из мер по борьбе с распространением коронавируса, напомним, предполагает закрытие кафе, ресторанов, ночных клубов и других развлекательных заведений после 23:00. Это правило в Москве будет действовать и на протяжении праздничных каникул, а также непосредственно 31 декабря.