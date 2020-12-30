Новости

Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась 18:36
Мишустин направил на капремонт детских школ искусств 9,5 млрд 18:14
Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене 18:11
СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах 18:08
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров 18:00
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь 17:59
Эксперимент по "Доступному интернету" продлили до 30 июня 2021 года 17:51
Курс евро снова поднялся до 92 рублей 17:36
Замглавы Минприроды Константин Румянцев покидает ведомство 17:36
В Заполярье судоводителя будут судить за гибель трех человек 17:35
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы 17:34
Результатом проверки в Минприроды стали "кадровые решения" 17:32
Вакцина ФМБА от COVID-19 нацелена на создание клеточного иммунитета 17:26
Найденную в центре Севастополя античную печь перенесли в Херсонес 17:16
Конституционный суд Украины: Зеленский превысил свои полномочия 17:04
Политическая элита Польши вакцинируется от коронавируса 16:57
В ДТП погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов 16:51
В Севастополе школьные каникулы продлены до 18 января 16:40
Бойцы ОМОНа удостоили Лукашенко высшего знака отличия 16:20
В Нижнем Новгороде Деды Морозы спустились с крыши к больным детям 16:18
Почти треть россиян попросила бы у Деда Мороза здоровья 16:16
В Шереметьево экстренно сел Airbus 16:01
Кузнецова: Девочка из Карпинска сейчас в доме ребенка и набирает вес 16:00
Аэропорт в Йемене обстреляли в момент прилета правительства 15:52
Мантуров: В регионах сформированы запасы лекарств от COVID-19 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 17:59
Рубрика: Власть

Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Попасть на Красную площадь 31 декабря нельзя будет с 18:00 - доступ на нее ограничат, чтобы не создавать скопления людей в одном месте. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Как будет работать общественный транспорт Москвы в праздники

В ведомстве напомнили, что из-за пандемии коронавируса в городе действует ряд ограничений, в частности, отменены массовые мероприятия. "В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы департамента.

Столичные власти просят москвичей и туристов во время новогодних праздников не забывать о правилах безопасности и избегать скоплений людей.

Одна из мер по борьбе с распространением коронавируса, напомним, предполагает закрытие кафе, ресторанов, ночных клубов и других развлекательных заведений после 23:00. Это правило в Москве будет действовать и на протяжении праздничных каникул, а также непосредственно 31 декабря.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие