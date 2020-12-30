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30.12.2020 00:59
Рубрика: Экономика

Море счастья

Кто приедет отдыхать в столицу и куда поедут москвичи
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8350)
В праздники москвичи массово поедут отдыхать на Черное море, а столице обещают наплыв гостей из Центральной России. Такие выводы можно сделать из заказанного "РГ" исследования сервиса путешествий "Туту.ру".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди самых популярных авианаправлений у горожан курорты - Сочи и Симферополь. Впрочем, так было и в прошлом году. А в 2020-м билеты даже подешевели на 13-14 процентов. Например, в 2019-м слетать в Крым из столицы можно было в среднем за 6 242 руб., а теперь - за 5 453. А вот регулярный новогодний трафик между Москвой и Санкт-Петербургом просел. Год назад это направление в общем количестве новогодних перемещений по стране занимало 5,8 процента, теперь - 4,8. Во многом это связано с ограничениями. Как напомнил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в Москве из-за пандемии отменен фестиваль "Путешествие в Рождество". А власти Питера вообще сказали: на праздники к нам лучше не приезжайте, мы туристов любим, но лучше в другой раз. Тем не менее этот маршрут среди новогодних замыкает по популярности ТОП-5. Ведь прогулки по Москве не отменяются, катки тоже работают, хотя и с ограничениями. А цены на проезд между двумя столицами стали даже без малого на 40 процентов дешевле.

Фото: iStock
Куда можно недорого уехать на праздники

Судя по бронированию билетов на поезда, Москве стоит ждать гостей также из ближайших городов: Нижнего Новгорода, Брянска, Иванова. В то же время и сами москвичи готовы при закрытой большей частью загранице отправиться в малые города. Это, например, заметили в компаниях каршеринга и тут же предложили москвичам интересные варианты. "Мы увидели, что в каникулы количество долгих аренд увеличивается в 11 раз, - рассказала "РГ" гендиректор одной из компаний-операторов Елена Бехтина. - Изучили спрос и расширили маршруты". Теперь москвичи могут взять машину в аренду в своем городе и отправиться в Великий Новгород, Ярославль, Тверь, Рязань, Выборг, Иваново, Кострому, Торжок, даже в Карелию. Чтобы не было проблем с расчетами, оператор предложил для таких длительных поездок особые пакетные тарифы. То есть вы платите один раз за фиксированное количество часов за рулем и в режиме ожидания. Обязательное условие такой поездки - потом вернуться на той же самой машине обратно.

Пандемия сделала поездки в некоторые города дешевле на 13-30 процентов

Привлекают жителей регионов в столицу и упавшие цены на отели. По данным сервиса booking.com, даже новогоднюю ночь в пятизвездочной Radisson можно провести за 3 200 руб. В Измайлове номер в трехзвездочной гостинице можно снять и вовсе за 2 300 руб., получив в придачу необъятный парк для неспешных праздничных прогулок. Кстати, как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, метро будет работать всю новогоднюю ночь. В подземку, как и на МЦК, будут пускать бесплатно - это уже стало традицией. От пассажиров требуют соблюдать несложные правила безопасности: дистанция, маски, перчатки - три обязательных незабываемых символа уходящего года.

В Подмосковье

Дополнительных ограничений на новогодние праздники не будет. Более того - в области спустя два месяца открыли музеи и выставочные залы. Новогодний сезон они начали с двух премьер. В "Новом Иерусалиме" открылась выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз". Работы Брейгелей выставляются редко, в предыдущий раз москвичи и гости столицы видели их в Пушкинском музее в 2015 году - всего 29 экспонатов. В Серпуховском историко-художественном музее можно полюбоваться выставкой "Мир, сотворенный заново". Она посвящена русской художественной культуре конца XIX - начала XX века. В экспозиции собрано 87 шедевров, среди которых работы Врубеля, Кончаловского, Гончаровой, Коровина, Серебряковой, Кустодиева, Ларионова, Юона. Все экспозиции будут работать с соблюдением санитарных норм. В крупные выставочные залы можно будет попасть только по электронным билетам, на которых указано время посещения. Только 1 января все экспозиции закроются на выходной.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Что рестораны предлагают привезти москвичам к новогоднему столу

Для любителей санок, ледянок и тюбингов открыта площадка в парке "Патриот". Ждут посетителей и 16 горнолыжных курортов, открывшихся в Подмосковье. Большинство из них работают по принципу "все включено", то есть все необходимое для катания можно взять в аренду на месте. И, к слову, на таких курортах одинаково хорошо отдыхается гостям всех возрастов: пока молодежь и взрослые штурмуют снежные склоны, малыши и люди старшего возраста гуляют на свежем воздухе, развлекаются с аниматорами или наслаждаются вкусным горячим чаем со свежей выпечкой в кафе неподалеку.

Подготовила Ирина Рыбникова

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин
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