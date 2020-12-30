Куда отправиться и что посмотреть в ЦФО на каникулах

Нынешняя ситуация, спровоцированная пандемией коронавируса, выявила новые точки притяжения туристов. Корреспонденты "РГ" подготовили топ-5 интересных мест в ЦФО, которые жители Центральной России и гости могут посетить на новогодних каникулах.

Воронежская область

Одна из визитных карточек региона - Костенки, где под саркофагом находится древнейшая в Европе стоянка человека. Посмотреть на остатки хижины из костей и бивней, чучело мамонтенка и другие экспонаты музея-заповедника зимой невозможно (помещение не отапливается и закрыто). Но гости сюда продолжают ехать... ради захватывающих катаний по местным горкам. Рельеф позволяет: вопреки расхожему представлению о гладких черноземных степях и полях, под Воронежем есть и горнолыжные трассы с подъемниками, и живописные холмы для квадроциклов, снегоходов, тюбингов и сноубордов. Спортивно-развлекательный комплекс "Эволюция Костенки" расположен недалеко от музея и всего в полусотне километров от Воронежа (до которого от Москвы около 500). Там есть не только парковка, инструкторы и весь необходимый инвентарь, но и хостел, бюджетное кафе, баня, мангалы... Перед визитом лучше, конечно, позвонить и записаться. В сезоне-2020/2021 малышню в Костенках приглашает резиденция йети.

Еще один вариант - отправиться в Дивногорье: посетить монастырь с меловым храмом, посмотреть на нависшие над кручей столбы причудливой формы, увидеть реликтовую степь. В этом году музей-заповедник проводит экскурсии круглый год. От Воронежа до заповедника по трассе около 150 километров.

Смоленская область

Любителям отдыха на природе можно посоветовать съездить в национальный парк "Смоленское Поозерье". В лесу и на усадьбах можно гулять, кататься на лыжах, лошадях и ватрушках, удить рыбу и даже кормить морковкой зубра Ярослава, который осенью сбежал было из вольера, но недавно вернулся. В Поозерье можно увидеть реконструкцию славянских сторожевых башен и землянки времен Великой Отечественной. На территории парка есть центр биатлона и несколько музеев: путешественника Пржевальского, партизанской славы, резьбы по дереву и бересты.

По экотропам и экскурсионным маршрутам можно ходить как по трекеру, так и с гидом. Экскурсии для групп стоят 250 рублей с человека в администрации нацпарка, около 800 - у компании, которая организует увлекательные семейные походы. Зимой, например, можно прогуляться на снегоступах к Мертвому озеру (восемь километров вдоль верхового болота) и "посмотреть на мир глазами бурого медведя". За отдельную плату вам устроят автомобильный тур на два-три дня - с мастер-классами, фотоохотой на птиц и чтением следов. Есть даже специальная тропа для колясочников.

Парк расположен в 120 километрах от Смоленска (от Москвы - 500). На его территории есть гостевые дома, бани, магазины (в том числе сувенирные), пункты проката спортивного снаряжения. Для посещения парка нужно купить разрешение - это можно сделать через сайт.

Ивановская область

Тем, кто хочет открыть для себя Золотое кольцо с необычного ракурса, подойдет небольшое путешествие в Гаврилов Посад. Город на границе Ивановской и Владимирской областей известен как родина знаменитых тяжеловозов. От Москвы - 200 километров, от Иванова - 90, от Суздаля - 30. Приехать можно на машине по трассе М-7, на поезде с Ярославского вокзала, автобусом от Суздаля. Гостиницы и кафе имеются. Помимо обзорной прогулки по городу, следует запланировать визит в храм Ильи-пророка с уникальными изразцами и Музей российских национальных напитков. Там и напоят, и подкормят, и сувениры в виде наливок с настойками (в том числе безалкогольных) продадут. Вход стоит 300 рублей (детям - 100), экскурсия с дегустацией - от полутора до 3,5 тысячи (в зависимости от программы и размера группы). В экспозиции собрано все, что связано с культурой пития - причем не только хмельного. Тут и самовары, и кофемолки, и чайный гриб, и кислые щи... Отдельные залы отведены истории гусарского Ингерманландского полка и владимирского тяжеловоза.

Ярославская область

В Ярославской области новогодние развлечения "в стиле безопасный туризм" предлагает своим гостям Углич, где для семей и небольших компаний разработали экскурсию "Старинный Углич. Елка Новогодняя". В Пошехонье тоже организуют прогулку по городу с рассказом о пошехонских сыре, льне, золоте и местных миллионерах советского периода. В самом красивом селе России - Вятском - туристов развлекут уличные гулянья с барбекю, ночное файер-шоу и музыкальный вечер "Под звуки саксофона".

В Гаврилов-Яме пригласят в новогодний тур в Страну Ямщика, а в музее кацкарей в деревне Мартыново Мышкинского района гости займутся "убанчиванием" елки и загадыванием желаний с кацким дедом морозом Трифоном Бородатым и его помощницами Пунегами.

В самом Ярославле на Советской площади горожане и туристы будут проходить квесты "Волшебная каша для Деда Мороза" и "Собери карту новогоднего маршрута Деда Мороза", а также гулять по праздничным улицам и площадям, узнавая городские "Новогодние истории".

Тульская область

У туляков уже давно стало популярно место неофициального отдыха - так называемые Романцевские горы возле села Кондуки. Это затопленные карьеры, окруженные терриконами старых шахтных выработок. Виды в Кондуках стоят того, чтобы на них полюбоваться: терракотовые горы и голубые озера, подо льдом которых видны пузырьки воздуха.

Еще несколько лет назад эти карьеры посещали лишь любители приключений и экзотики. В 2018 году Романцевские горы были признаны особо охраняемой природной территорией. Там снимали финал фильма "Бодибилдер". И теперь это не "место для своих", а еще одна туристическая жемчужина региона. А еще это настоящий рай для фотографов. В этом году третье место в международном фотоконкурсе "Водные пространства, снятые с дрона", заняла фотография Кондуков тульского фотографа Ильи Гарбузова.

Добраться до Романцевских гор можно по трассе М-4 "Дон" через Новомосковск или Богородицк. От Москвы примерно 230 километров. Зимой там можно отлично покататься на лыжах. А вот надеяться на сервис и общепит не стоит. Так что совет: взять напитки и закуски с собой или закупиться по дороге. И еще просьба: у въезда на территорию стоит контейнер для мусора - уезжая, выбросите все в него. Убирается эта заповедная зона только силами волонтеров.

Прямая речь

Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению:

- Пандемия показала, что живой интерес могут вызывать не только заокеанские курорты или европейские города, но и путешествия по России. Сейчас многие стремятся в те места, о которых год назад бы даже не подумали. На Кольский полуостров летят отряды охотников за северным сиянием, самых закаленных зовут искупаться в Японском море у Владивостока. В Дагестан осенью ехали те, кто хотел подняться в горный аул-призрак Гамсутль или спуститься на лодке по Сулакскому каньону.

Оживление на рынке внутреннего туризма вызывают не только закрытые границы. Люди стараются удешевить поездки, пересаживаясь с самолета на автомобиль, а билеты экономкласса на авиарейсы по России становятся дешевле.

Центральная Россия сделала рывок в своем туристическом развитии

Туристическая отрасль прошла стресс-тест. Появились креативные продукты - от виртуальных мастер-классов до онлайн-дегустаций.

Любовь к заграничной экзотике никуда не уйдет, однако Бурятия и Калмыкия с их буддийским колоритом могут поспорить со странами Индокитая. Альтернативой путешествиям в старую Европу может быть посещение российских исторических мест.

Конечно, чтобы сохранить интерес к внутреннему туризму, надо работать и с ценой, и с качеством, и с продвижением. Сегодня на общественной платформе Живоенаследие.рф собирают главные туристические бренды страны. Мы постоянно пополняем базу по инициативе местных жителей. В дальнейшем появится сервис самостоятельной маршрутизации и календаря для туристов, мобильные приложения.

Опыт Коломны с пастилой, Мышкина с "мышиными дворцами", Тарусы с ее поэтической атмосферой показал, что притяжение старинных городов сильно и в ближнем кругу туриста. Центральная Россия сделала рывок в своем туристическом развитии, и кэшбек за поездки помогает развить успех. Но если продукт неинтересен, одной скидкой сыт не будешь.

Чтобы люди сознательно делали выбор в пользу путешествий по родной стране, нужны свежие впечатления, повышение доступности, качества и ассортимента туров. Надеюсь, что в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", который должен стартовать в 2021 году, поддержка по этим направлениям будет заложена.