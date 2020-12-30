Москва вышла на пик пандемии: власти приняли новые меры

Заболеваемость коронавирусом в Москве вышла на пиковые значения, заявил мэр Сергей Собянин. Одновременно в больницах и амбулаториях лечатся около 130 тысяч человек - таких показателей не было даже весной. Вакцинацию уже прошли 50 тысяч человек, параллельно власти приняли новые меры для снижения заболеваемости.

Каникулы в школах и колледжах решено продлить до 17 января. В течение этого времени не будет даже дистанционных занятий, однако никто не запрещает ребятам самостоятельно закрепить пройденный материал в "Моей электронной школе" или даже смотреть новые темы. Указ мэра о продлении каникул распространяется на все городские школы и колледжи, учреждения дополнительного профессионального образования и спортивные секции. Частным организациям рекомендовано поступить точно так же. Параллельно студенты старше 18 лет получат доступ к вакцине от коронавируса. Уже завтра они смогут записаться на прививку. А вот студентам младше 18 пока пройти иммунизацию нельзя - нет разрешения минздрава. Зато такую возможность дадут москвичам с хроническими заболеваниями, которые сейчас соблюдают домашний режим. Они смогут пройти вакцинацию, если нет противопоказаний. По мнению мэра, все, кто прошел вакцинацию, должны постепенно возвращаться к нормальной доковидной жизни. Студентам и людям с хроническими заболеваниями автоматически разблокируют социальные карты через две недели после получения второго компонента вакцины.