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30.12.2020 09:10
Рубрика: Экономика

Москвичей предостерегли от мошенников, притворяющихся сотрудниками ЖКХ

Текст: Ирина Огилько

Заммэра Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые могут под видом сотрудников коммунальных служб прийти в квартиры в праздничные дни.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, - отметил Петр Бирюков. - При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации".

"Хотел бы еще раз попросить москвичей быть внимательнее, особенно в предстоящие праздничные дни, и не попадаться на такие уловки, - подчеркнул заместитель мэра. - Обращаю внимание, что городские службы в период с 31 декабря по 11 января не планируют проведение поквартирных обходов и проверок".

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. А информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.

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