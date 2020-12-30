Можно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Все переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию, если у них нет противопоказаний. Об этом заявили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Москве.

Есть несколько основных критериев, которым должны соответствовать желающие вакцинироваться. Во-первых, возраст - не моложе 18 лет. Во-вторых, отсутствие признаков ОРВИ. Если простудились, до вакцинации нужно ждать две недели.

Также вакцинация противопоказана беременным и кормящим мамам. Кроме того, если вы проходили какую-либо другую вакцинацию (например, от гриппа), то должно пройти 30 дней, прежде чем можно будет привиться от коронавируса.