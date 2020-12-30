На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы

На портале уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве теперь доступны дополнительные сервисы. Для пользователей создан личный кабинет, через который можно задать вопрос или направить заявление. В нем также сохраняется история обращений и отображаются принятые по ним решения - при смене статуса заявителю придет уведомление.

"Портал омбудсмена - важный цифровой инструмент для бизнеса. Благодаря новым сервисам предприниматели смогут в онлайн-формате получать консультации и экспертную поддержку, направлять заявления и отслеживать статус их обработки", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, у предпринимателей есть возможность записаться онлайн в общественную приемную при омбудсмене, выбрав нужное отделение на интерактивной карте административных округов Москвы. Более удобным стал интерфейс сайта: все разделы сгруппированы в тематические блоки и визуально выделены. Усовершенствован и поиск нужных сведений при помощи фильтров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прокомментировала новость так: "Обновленные сервисы помогут более эффективно взаимодействовать с экосистемой уполномоченного и бизнес-сообществом".