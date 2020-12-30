Названы округа Москвы, где подешевело жилье

В 2020 году в большинстве округов Москвы жилье подорожало, и только две локации продемонстрировали снижение цен. Об этом рассказали в Объединенной группе риэлторских компаний столицы.

Например, незначительное снижение средних цен в течение года отмечено в Центральном административном округе. Там "квадрат" стал дешевле на 0,24 процента. Однако средняя стоимость метра на вторичке в центре мегаполиса все равно зашкаливает - 541,2 тыс. руб.

А вот в отдаленном Троицке снижение цен более ощутимо. "Квадрат" в этой отдаленной территории новой Москвы потерял в цене в среднем 4,2 процента, в абсолютных цифрах стоимость снизилась со 127 до 122 тыс. руб.